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Kadınlar için Kolsuz Yoga Üstleri ve Atletler

Uzun KolluKolsuz Üstler ve Atletler
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Nike Zenvy Rib
Nike Zenvy Rib Dri-FIT Kadın Atleti
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Zenvy Rib
Dri-FIT Kadın Atleti
₺2.499,90
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT Kaşkorse Kadın Atleti
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Zenvy
Dri-FIT Kaşkorse Kadın Atleti
₺2.499,90

Kadınlar için Kolsuz Yoga Üstleri

Nike'tan konforlu yoga kıyafetleri ile egzersizlerini yaparken hareketlerine ve pozlarına odaklan. Seninle birlikte esneyen ve aynı zamanda vücudunu destekleyen kumaşı sayesinde yoga, pilates ve barre egzersizleri için ideal üstlerle tüm seviyelerden pozlara hazırsın. Nike'ın kadın vücudu için özel olarak tasarlanan kolsuz üstleri ve atletleri sayesinde vücudun özgürce hareket eder. İhtiyacın olan destek ve kapsama alanı için yoga spor sütyenlerini ve egzersiz sonrasında vücudunu sıcak tutan Nike eşofman üstlerini, sweatshirt'leri ve kapüşonluları keşfet.