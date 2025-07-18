Nike Futsal Ayakkabıları ve Giysileriyle Rahatlık ve Performans Bir Arada
Nike'ın kapalı saha maçlarına yönelik futsal ayakkabıları, giysileri ve ekipmanlarıyla maç gününde performansını maksimuma çıkar. Bu stiller yumuşak, esnek yastıklama sunan Lunarlon köpük orta taban ve hem hassas kontrol hem hızlı tepki kabiliyeti sağlayan, nefes alabilen HyperScreeen yüzeyler gibi Nike'ın başarısı kanıtlanmış performans teknolojileriyle üretildi. Erkek, kadın ve çocuk numarası seçenekleri bulunan, her zemine uygun diğer kramponları incele. Güvenilir top kontrolü, güçlü şut çekme kabiliyeti ve hızlı tepki veren yastıklama sunacak şekilde tasarlanan Nike futsal ayakkabıları, maç gününde gizli yardımcın olacak. Tiempo, Phantom, Superfly gibi klasik Nike stilleri arasından seçim yap. Futsal ayakkabıların benzersiz oyun stilini ve kişiliğini yansıtmak için çeşitli tasarım ve renk seçeneklerine sahiptir.