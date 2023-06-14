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      Erkek Koşu Taytlar

      Taytlar
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      Nike Dri-FIT Fast
      Nike Dri-FIT Fast Yarım Boy Erkek Yarış Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT Fast
      Yarım Boy Erkek Yarış Taytı
      ₺1.099,90
      Nike Dri-FIT ADV AeroSwift
      Nike Dri-FIT ADV AeroSwift Yarım Boy Erkek Yarış Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT ADV AeroSwift
      Yarım Boy Erkek Yarış Taytı
      ₺1.799,90
      Nike Trail Lava Loops
      Nike Trail Lava Loops Dri-FIT Yarım Boy Erkek Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Trail Lava Loops
      Dri-FIT Yarım Boy Erkek Koşu Taytı
      ₺1.899,90
      Nike Dri-FIT ADV Run Division Pinnacle
      Nike Dri-FIT ADV Run Division Pinnacle Yarım Boy Erkek Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT ADV Run Division Pinnacle
      Yarım Boy Erkek Koşu Taytı
      ₺2.199,90
      Nike Repel Challenger
      Nike Repel Challenger Erkek Koşu Taytı
      Nike Repel Challenger
      Erkek Koşu Taytı
      ₺1.449,90
      Nike Dri-FIT ADV AeroSwift
      Nike Dri-FIT ADV AeroSwift Erkek Yarış Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT ADV AeroSwift
      Erkek Yarış Taytı
      ₺2.599,90
      Nike Storm-FIT Phenom Elite
      Nike Storm-FIT Phenom Elite Erkek Koşu Taytı
      Nike Storm-FIT Phenom Elite
      Erkek Koşu Taytı
      ₺1.749,90
      Nike Dri-FIT Trail
      Nike Dri-FIT Trail Yarım Boy Arazi Tipi Erkek Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT Trail
      Yarım Boy Arazi Tipi Erkek Koşu Taytı
      ₺1.799,90
      Nike Pro
      Nike Pro Erkek Şortu
      Nike Pro
      Erkek Şortu
      ₺849,90

      Erkek Koşu Taytlarıyla Rahatlık ve Desteği Deneyimle

      Nike erkek koşu taytlarıyla rahatsızlık hissetmeden, güven içinde hareket et. Nike'ın üstün Dri-FIT teknolojisiyle üretilen erkek koşu taytları, rahatsızlık hissetmeden egzersize devam etmen için sen hareket ederken ter tutmaz. Çok ısınan bölgelere stratejik olarak yerleştirilen gelişmiş file panellerle Nike taytlar, koşun sırasında üstün hava akışı ve nefes alabilirlik sağlar. Hareket kabiliyetini kısıtlamadan bacaklarını sıkıca saran taytlarla esneklik ve desteğin mükemmel kombinasyonunu keşfet. Erkek ayakkabıları, tişörtler ve ceketler de dahil olmak üzere koşmana yardımcı olacak diğer ekipmanları incelemek için Nike mağazasına göz at.

      Üst üste giyinmek seni yavaşlatır. Nike erkek koşu taytları, hareket ederken önemli eşyalarını saklaman için bel kısmına yerleştirilmiş ceplere sahiptir. Buhar engeline sahip dayanıklı malzemelerden üretilen cepler, telefonunu taşıyabileceğin kadar büyüktür ve eşyalarını nemden korur. Erkek koşu taytlarına dikilen ekstra yansıtıcı ayrıntılar ise gece koşularında görünürlüğü artırır. Ek fermuarlı paçalar taytı giyip çıkarmayı kolaylaştırırken tayt genelindeki düz dikişler sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olur. Kadın ve çocuk koşu taytlarını incelemek için Nike.com'u ziyaret et.