Aramaya DönNike Store Tlv Port (Partnered)Kapalı • Açılış saati: 10:00Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Per: 10:00 - 21:30Cum: 09:30 - 21:00Cmt: 10:00 - 22:00Paz: 10:00 - 21:30Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILKapalı • Açılış saati: 08:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILKapalı • Açılış saati: 10:00Nike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILKapalı • Açılış saati: 10:00