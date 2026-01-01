Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Açık • Kapanış saati: 22:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Per: 09:30 - 22:00
Cum: 09:30 - 15:00
Cmt: 10:00 - 23:00
Paz: 09:30 - 22:00

Hizmetler

  • İade Bilgileri

    İade Bilgileri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.

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