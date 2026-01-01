Aramaya DönNike Store Azrieli (Partnered)Açık • Kapanış saati: 22:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Per: 09:30 - 22:00Cum: 09:30 - 15:00Cmt: 10:00 - 23:00Paz: 09:30 - 22:00Hizmetlerİade BilgileriBu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILAçık • Kapanış saati: 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILAçık • Kapanış saati: 20:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILAçık • Kapanış saati: 21:30