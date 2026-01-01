Aramaya DönNike Store Shenkar (Partnered)Yakında Açılıyor • Açılış saati: 10:009 ARIE SHENKAR ST.Herzliya PituahHERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL09-9550635Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Per: 10:00 - 21:00Cum: 09:30 - 15:00Cmt: 12:00 - 21:00Paz: 10:00 - 21:00Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNike Store Glilot (Partnered)RAV MEHER 1GLILOT-RAMAT ASHARON, Tel Aviv, 9851328, ILAçık • Kapanış saati: 22:00NSP Ayalon (Partnered)301 HABA HILLEL ST.Ayalon MallRAMAT GAN, Tel Aviv, 5259408, ILAçık • Kapanış saati: 22:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILYakında Açılıyor • Açılış saati: 10:00