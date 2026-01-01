Nike Store Shenkar (Partnered)

Nike Store Shenkar (Partnered)

Yakında Açılıyor • Açılış saati: 10:00

9 ARIE SHENKAR ST.

Herzliya Pituah

HERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL

09-9550635

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Per: 10:00 - 21:00
Cum: 09:30 - 15:00
Cmt: 12:00 - 21:00
Paz: 10:00 - 21:00

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