Nike St Lukes

Nike St Lukes

Kapalı • Açılış saati: 09:00

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Çar: 09:00 - 18:00
Per - Cum: 09:00 - 21:00
Cmt: 09:00 - 18:00
Paz: 10:00 - 17:30

Hizmetler

  • Üyelere Özel Öncelikli Erişim

    Üyelere Özel Öncelikli Erişim

    En popüler ve en yenilikçi ürünlerimizden bazılarını başka bir yerde satışa sunulmadan önce incele.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Eskimiş ayakkabılarını bize bırak; biz de onları Nike Grind'a dönüştürelim.

  • İade Bilgileri

    İade Bilgileri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.

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