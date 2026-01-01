Nike Factory Store - Homebush

Nike Factory Store - Homebush

Kapalı • Açılış saati: 10:00

DFO Homebush

3-5 Underwood Rd.

Shop 2-015

Homebush, New South Wales, 2140, AU

+61 2 9393 6900

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Çar: 10:00 - 18:00
Per: 10:00 - 20:00
Cum - Paz: 10:00 - 18:00

Hizmetler

  • Daha Fazla Bilgi

    Daha Fazla Bilgi

    Ekstra beden/numaraları ve renkleri görüntülemek için ürün barkodlarını Nike App ile tara.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Eskimiş ayakkabılarını bize bırak; biz de onları Nike Grind'a dönüştürelim.

  • İade Bilgileri

    İade Bilgileri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.

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