Aramaya DönHolon Nike Factory StoreAçık • Kapanış saati: 21:3038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Per: 10:00 - 21:30Cum: 09:00 - 14:00Cmt: 10:00 - 22:00Paz: 10:00 - 21:30Hizmetler7/24 İndirimBüyük internet indirimleri.Buradan İnceleNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILAçık • Kapanış saati: 22:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILAçık • Kapanış saati: 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILAçık • Kapanış saati: 20:00