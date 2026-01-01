Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Açık • Kapanış saati: 21:30

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Per: 10:00 - 21:30
Cum: 09:00 - 14:00
Cmt: 10:00 - 22:00
Paz: 10:00 - 21:30

Hizmetler

  • 7/24 İndirim

    7/24 İndirim

    Büyük internet indirimleri.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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