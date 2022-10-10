Nike Design Exploration Sunar: Every Stitch Considered

Nike Tasarım Laboratuvarı Sunar:
Every Stitch Considered
Every Stitch Considered'ın tekniği ve sanatçı yaklaşımı, herkese hitap ediyor ve zamana meydan okuyor. Nike bu hedefe ulaşmak adına yüzünü efsanevi işçiliğiyle tanınan Milano, İtalya'ya döndü. Şehrin moda geçmişinin ilkbahar koleksiyonuna nasıl ilham verdiğini ve Nina Chanel Abney'nin neden koleksiyonun kalbinde yer aldığını keşfet.
Kuzey İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yer alan aile işletmesi mağazalarda hayat bulan ESC ilkbahar koleksiyonu, Milano'daki moda evlerinin zarif, şık ve klasik yapısını simgeliyor. Özenle düşünülmüş malzemelerde ve incelikle tasarlanmış ayrıntılarda ise yalnızca Nike'ın sunabileceği, rahatlığa öncelik veren ve hareketi temel alan yenilikler kullanıldı. Sonuç olarak, geleneksel lüks anlayışına benzersiz ve modern bir yaklaşım getiren ve günlük şıklığı mükemmel şekilde dengeleyen bir koleksiyon ortaya çıktı.
Every Stitch Considered ilkbahar koleksiyonu, Nina Chanel Abney'nin stüdyosunda hayat buluyor. Hem geleneksel hem modern, renkleriyle yaratıcı ve son derece bilinçli olan bu koleksiyonda Abney, farklı ayrıntılara gösterdiği incelikli yaklaşımıyla ESC'nin ruhunu harika bir şekilde yansıtıyor. En yeni koleksiyonu keşfetmek için stüdyosunda bir gezintiye çık.