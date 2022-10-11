Nike For You: Kendi Hediyelerini Tasarla

Bayılacağı Bir Hediye
Sevdiklerine Onları Tanıdığını Göster
İlham alıp sevdiklerine mükemmel ayakkabıyı tasarlamak için aşağıdaki videolara göz at.
Aile Her Şeyden Önce Gelir
Aile her zaman birinci önceliğimizdir. Buna rağmen kişisel dokunuşunu ekleyebileceğin bir hediye bulmak kolay olmayabilir. Nike By You, işte bu noktada devreye girer.
Air Force 1 gibi eşsiz bir Nike ayakkabısını sevdiklerinin stiline göre kişiselleştirerek onlara benzersiz bir hediye verebilir ve günlerini güzelleştirebilirsin.
Onun Kadar Benzersiz Bir Ayakkabı
Futbol tutkunu bir dostun varsa onun için takım renklerini taşıyan benzersiz bir Blazer tasarımı oluşturabilirsin.
Favori Renklerini Ekle
Ailende maraton koşucusu mu var? Ayakkabısına kişisel bir mesaj veya favori renklerini taşıyan özenle seçilmiş bir desen ekleyerek onu destekle. Bir çift özel VaporFly ile adımlarına güç kat.