MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ'İN "THE LAST DANCE" BELGESELİNDE GİYDİĞİ EN UNUTULMAZ AYAKKABILAR
İşte belgeselde öne çıkan sneaker'ların listesi.
YAZAN: IAN STONEBROOK
The Last Dance, basketbolun en büyük yıldızı olan Michael Jordan'ın en çok konuşulan sezonunun hikayesini anlatıyor. Belgesel aynı zamanda MJ'in sahadaki ve saha dışındaki stili üzerinden Jordan markasının nasıl doğduğunu da gösteriyor.
İlk Air Jordan modelleri, oyunculara özel stiller ve performanslar bugüne kadar birçok kez inceleme konusu oldu. Ama The Last Dance, belirli bir dönemin öne çıkan ayakkabılarını ve kahramanlıklarını belgelendirerek MJ'in geçmişine, yükselişine ve geleceğine saygı duruşunda bulunuyor.
Hep farklı farklı sneaker'lar giyen ve kendisini göstermekten asla geri durmayan MJ'in yolculuğu, onu Air Jordan'dan Jordan CEO'luğuna taşıdı. The Last Dance'te zamana meydan okuyan klasikleri ve nadir Air'leri giydiğini görmek, son derece renkli, büyüleyici ve ilham verici bir deneyim yaşatıyor.
The Last Dance, Jumpman'i dünya çapında bir fenomen haline getiren kişilere, hikayelere ve sneaker'lara eşi benzeri olmayan bir bakış sunuyor. Belgesel ABD'de ve diğer ülkelerde Netflix platformunda izlenebilir.
Aşağıda, MJ'in The Last Dance belgeselinde giydiği en unutulmaz ayakkabıların listesi bulunuyor.
9. VE 10. BÖLÜMLER
(Üstte) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Altta) OG Air Jordan II Low White/Red
(Solda) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Sağda) OG Air Jordan II Low White/Red
AIR JORDAN II LOW
The Last Dance, genç MJ'in rakibiyle mücadelesini gösteriyor. Air Jordan II Low White/Red giyen MJ, rakibinin laf dalaşına yanıt olarak sayıları sıralıyor.
AIR JORDAN XIII LOW PE
MJ, Chicago'daki son sezonunda zor rakiplerle mücadele etti. Belgeselde MJ, 1998 NBA Doğu Konferansı Finali ve 1998 NBA Finali maçlarında Air Jordan XIII Low PE giyiyor.
AIR JORDAN XII
MJ, 1997 NBA Playoff maçlarında Air Jordan XII giydi. Belgeselde, Chicago'da oynanan NBA Finallerinin 1. maçını kazandıran şutunu atarken ayağında Air Jordan XII Black/Varsity Red-White-Metallic Silver var.
MJ, 1997 yılında Utah'ta konsantre olurken ayağında Air Jordan XII Black/Varsity Red var
Air Jordan XII
The Last Dance, 1997 NBA Finallerinin 5. maçına odaklanıyor. Ağır bir gıda zehirlenmesi yaşayan MJ, tüm zorluklara rağmen Air Jordan XII Black/Varsity Red ile maça çıkıyor ve Chicago'nun muhteşem bir zafer kazanmasına önderlik ediyor.
AIR JORDAN XIV
The Last Dance'in sonunda MJ, Air Jordan XIV Black/Black-Varsity Red giyiyor. MJ, spor arabalardan ilham alan Air Jordan'ı sahalarda ilk kez 1997 NBA Finallerinde giydi.
7. VE 8. BÖLÜMLER
(Üstte) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Altta) Retro Air Jordan IX White/Black-True Red
(Solda) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Sağda) Retro Air Jordan IX White/Black-True Red
AIR JORDAN IX
MJ, Air Jordan IX ile basketbol sahasından beyzbol sahasına geçiş yaptı. Belgesel, MJ'i profesyonel beyzbol kariyerinde çıktığı ilk salon antrenmanında bu ayakkabıyı giyerken gösteriyor.
MJ, Birmingham'da milli marş için saygı duruşundayken ayağında Air Jordan IX Cleat var
(Solda) MJ, Birmingham'da milli marş için saygı duruşundayken ayağında Air Jordan IX Cleat var / (Sağda) MJ'in bir maçta giydiği Air Jordan IX Cleat
AIR JORDAN IX CLEAT
MJ, çocukluğundan beri sahip olduğu MiLB'de beyzbol oynama hayalini kovalarken ayağında Air Jordan IX Cleat vardı. Belgeselde MJ, vuruş çalışmasında Air Jordan IX Cleat giyerken görülüyor.
AIR JORDAN XIII LOW PE
MJ, antrenmanlarda takım arkadaşlarının iyi yanlarını ortaya çıkarmasıyla ünlüydü. Belgeselde MJ, zorlu bir antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla konuşurken ayağında Air Jordan XIII Low PE var.
Video karesi, ESPN aracılığıyla
JUMPMAN PRO QUICK
The Last Dance sezonu, Jordan Markasının ilk günlerine benzer bir yol izledi. Belgeselde MJ'i, Chicago antrenmanında Jumpman Pro Quick giyerken görüyoruz.
AIR JORDAN X
İki kelime: "Geri döndüm". MJ basketbola dönerken ayağında Air Jordan X White/Varsity Red-Black vardı. Belgeselde MJ'in AJX ile New York'ta 55 sayı atmasına şahit oluyoruz.
AIR JORDAN X
MJ, 1995 sezon sonrasına Air Jordan X Black/Dark Shadow-True Red ile başladı. Belgeselde MJ'in antrenmana dönerken ve daha sonra 1995 NBA Playoff maçlarında oynarken ayağında AJX olduğunu görüyoruz.
AIR JORDAN XI
MJ, Air Jordan XI'i ilk kez 1995 NBA Playoff maçlarında giydi. Belgesel, MJ'in sezon sonrasında ve o yazın ilerleyen günlerinde Space Jam filminin setinde AJXI Black/Dark Concord-White giydiğini gösteriyor.
AIR JORDAN XII
The Last Dance, MJ'in antrenmanlara nasıl ciddiyetle yaklaştığını perde arkasından öykülerle paylaşıyor. Belgeselde, MJ'i bir antrenman çalışması sırasında Air Jordan XII White/Black-Taxi ile görüyoruz.
AIR JORDAN XI
1996 NBA Finalleri, Chicago'nun efsanevi 72-10 sezonunu şampiyonlukla taçlandırdı. Belgeselde MJ, emekliliğinden sonra kazandığı ilk yüzüğü kutlarken ayağında Air Jordan XI Black/True Red-White var.
5. VE 6. BÖLÜMLER
AIR JORDAN XIII
MJ, 1998 All-Star Maçı MVP ödülünü evine götürürken ayağında Black/True Red-White Air Jordan XIII, aklında ise altıncı yüzük vardı. The Last Dance belgeselinde MJ, NBA All-Star Hafta Sonu'nda basketbolun geçmişi, o günü ve geleceği ile etkileşime girerken ayağında sezon sonrasında da giyeceği AJXIII var.
AIR JORDAN I
MJ, New York'a OG Air Jordan I ile döndü. Belgeselde, bunun henüz trend olmadığı günlerde MJ'in maç ayakkabılarını elinde taşıyarak sahaya çıktığını görüyoruz.
Genç MJ, Beaverton'da AJI'i sergiliyor
AIR JORDAN I
The Last Dance, bizi MJ'in ilk ayakkabısı Air Jordan I'i giydiği ve tanıttığı günlere geri götürüyor. Bu ünlü fotoğraf çekiminde genç MJ, omuzuna astığı AJI White/Black-Red ile poz veriyor. Bilek kısmındaki alternatif logo, ayakkabının numune olduğunu gösteriyor.
AIR JORDAN I
MJ, Air Jordan I'e asıl ününü Black/Red renk tasarımıyla kazandırdı. Belgeselde, büyük beğeni toplayan bu renk grubunun MJ tarafından sergilendiği ünlü sahneyi izliyoruz. Bu ayakkabıyı 1985 NBA Smaç Yarışmasında da giydi.
AIR JORDAN VII
Belgeselde, MJ ile takım arkadaşlarının 1991-92 sezonunda rakipleriyle mücadelesi kolaj halinde gösteriliyor. Bu görüntülerde MJ'in ayağında, ikinci şampiyonluğunu kazanacağı sezon maçları boyunca giydiği Air Jordan VII White/Light Silver-True Red var.
AIR JORDAN VI
MJ, şampiyon olduktan sonraki ilk sezonunda Air Jordan VI White/Carmine-Black modelini giydi. Belgeselde MJ, Los Angeles'a dönüşünde asist yaparken ayağında dikkat çekici AJVI var.
AIR JORDAN VII
MJ, ikinci NBA şampiyonluğunu Air Jordan VII Black/Dark Charcoal-True Red ile kazandı. Belgeselde MJ, Portland'a karşı oynadığı 1992 NBA Finallerinde ilk yarıda altı üçlük atarken (ve sonrasında o ünlü omuz silkme hareketini yaparken) ayağında AJVII Black/Dark Charcoal-True Red var.
AIR JORDAN VII
MJ, Barselona'da ABD formasını giyerken bizi Air Jordan VII Midnight Navy-True Red ile tanıştırdı. The Last Dance'te MJ'i, milli maçlarda ve yoğun geçen antrenmanlarda AJVII giyerken görüyoruz.
MJ, 1993'te takım arkadaşlarını ararken ayağında AJVII White/Black-Cardinal Red var
(Solda) MJ'in Chicago'da kendi sahasında giydiği AJVII White/Black-Cardinal Red'in yakından görünümü / (Sağda) MJ, 1993'te takım arkadaşlarını ararken ayağında AJVII White/Black-Cardinal Red var
AIR JORDAN VII
MJ, iki şampiyonluk kazanmış olarak 1992-93 sezonuna başlarken ayağında Air Jordan VII White/Black-Cardinal Red vardı. Belgesel, MJ'in sahadaki ve saha dışındaki süper yıldız kimliğini sergiliyor. Video çekimi yaparken ve yoğun yaşamından bahsederken MJ'in ayağında AJVII White/Black-Cardinal Red var.
Video karesi, ESPN aracılığıyla
AIR JORDAN XIV
MJ, Air Jordan XIV White/Black-Varsity Red'i NBA maçlarında hiç giymedi. Ancak The Last Dance'te izlediğimiz video kaydında MJ, otelinin önündeki hayranlarının arasından geçmeye çalışırken ayağında henüz satışa sunulmamış AJXIV var.
AIR JORDAN VIII
The Last Dance, Chicago'nun 1992-93 sezonunu anlatırken MJ'i ayağında Air Jordan VIII White/Black-True Red ile Milwaukee'ye karşı dönerek turnike atarken görüyoruz. MJ, onu üçüncü şampiyonluğa götürecek sezon maçlarında dil kısmı tüylü olan bu bantlı ayakkabıyı giydi.
3. VE 4. BÖLÜMLER
AIR JORDAN XIII
Belgeselde MJ, altıncı şampiyonluğa giden yolda en renkli takım arkadaşını odaklanması için zorluyor. MJ, 1998 NBA Finallerinde oynarken ayağında takım renklerindeki Black/True Red Air Jordan XIII vardı.
AIR JORDAN II
The Last Dance'te MJ, maçı kazandırarak yeni koçunun sinirlerini yatıştırıyor. Belgesel, MJ'in Air Jordan II White/Red-Black ile 50 sayı atarak maçı kazanıp yeni koçunun güvenini kazanmasının hikayesini anlatıyor.
MJ, 1 Şubat 1988'de Sacramento'da defansa dönerken ayağında AJIII White/Cement var
(Solda) MJ, 1988 yılında Seattle'da serbest atış atarken ayağında AJIII White/Cement var / (Sağda) MJ, 1 Şubat 1988'de Sacramento'da defansa dönerken ayağında AJIII White/Cement var
AIR JORDAN III
MJ, ünlü 1988 NBA smaç yarışmasında Air Jordan III White/Cement'i giydi. Belgesel, MJ'in AJIII özelinde somutlaşan ligdeki yükselişini gösteriyor.
AIR JORDAN II LOW
MJ, bazen daha özgürce hareket etmek ve hızlı olmak için kısa bilekli ayakkabıları tercih etti. Bu ayakkabılardan biri de Air Jordan II Low modeliydi. Belgeselde MJ'i bu ayakkabı ile rakip defans oyuncularını alt ederken izliyoruz.
AIR JORDAN II
MJ, Air Jordan II'yi giymeye başladığında tüm ligin gözü onun üzerindeydi. The Last Dance, NBA All-Star'ı olan genç yıldızın kendi adını taşıyan ikinci ayakkabıyla (yukarıda White/Red renk grubu gösteriliyor) MVP'liğe ve şampiyonluğa uzanışını gözler önüne seriyor.
AIR JORDAN IV
Belgeselde kısa kısa kliplerini izlediğimiz Chicago'nun 1989-90 sezonunda, o ünlü sayısından birkaç ay önce MJ'in ayağında Air Jordan IV White/Cement Grey vardı.
AIR JORDAN IV
MJ, o ünlü sayıyı attığında ayağında Air Jordan IV Black/Cement Grey vardı. Cleveland'ı Air Jordan IV ile alt etmeden önce yeni ayakkabısını ilk kez Houston'daki 1989 All-Star Maçı'nda giymişti.
AIR JORDAN IV
Cleveland'da o ünlü sayıyı attıktan sonra MJ'in hem gözleri hem de ayakları alev alevdi. 1989-90 sezonuna Zen Ustası yeni koçuyla başlarken ilk maçlarda ayağında Air Jordan IV White/Fire Red-Black vardı.
AIR JORDAN V
MJ, belgeselde izlediğimiz yıkıcı Detroit yenilgisinde Air Jordan V Black/Black-Metallic Silver giyiyordu. Ancak MJ'in bu AJV modeliyle iyi anıları da yok değil. En çok sevilen videolarından birinde onu bu ayakkabıyla görüyoruz.
AIR JORDAN XII
MJ, 1996-97 sezonunda beşinci NBA şampiyonluğunu kovalarken ayağında Air Jordan XII vardı. Belgeselde MJ'i, 1996-97 sezon maçlarından birinde ayağında AJXII White/Varsity Red-Black ile görüyoruz.
AIR JORDAN V
MJ üçgen hücumu öğrenirken Air Jordan V White/Black-Fire Red giyiyordu. 1990'da, Cleveland'da 69 sayı atarak kariyer rekorunu kırdığı maçta da ayaklarında bu ayakkabı vardı.
AIR JORDAN V
Ünlü bir mısır gevreği kutusunda MJ'in ayaklarında gördüğümüz Air Jordan V White/Grape Ice-New Emerald, antrenmanlarda da tercih ettiği bir ayakkabıydı. Yakından bakarsan Chicago koçunun taktik verirken ayağında Air Jordan IV Black/Cement Grey olduğunu görebilirsin.
AIR JORDAN VIII
MJ, arka arkaya üçüncü NBA şampiyonluğunu kazanırken ayağında Air Jordan VIII Black/Black-True Red vardı. Belgeselde bu ayakkabıyı, takımın şampiyonluk yolculuğunun başlarında görüyoruz.
AIR JORDAN VII
Air Jordan VII Black/Light Graphite-Bordeaux, MJ'in 1992 NBA All-Star Maçı'nda giydiği ayakkabı olarak biliniyor. Belgesel, MJ'in bu benzersiz AJVII modelini birinci üç şampiyonluk serisinin antrenmanlarında da giydiğini gösteriyor.
AIR JORDAN VI
MJ, çocukluk kahramanını yenip ilk NBA şampiyonluğunu kazandığında ayağında Air Jordan VI Black/Black-Infrared vardı. Yukarıdaki fotoğrafta azimli MJ, 1991 NBA Finallerinde ayağında AJVI ile görülüyor.
AIR JORDAN V
Belgeselde gördüğümüz 1991 NBA Finalleri hakkındaki gazete kupürlerinde, şampiyonluğa aç MJ'in ayağında Air Jordan V White/Fire Red-Black var. Yukarıdaki fotoğraf, MJ'in ünlü rakibiyle California'daki mücadelesi sırasında çekildi.
JUMPMAN PRO STRONG
Sahada gücünü, saha dışındaysa esprilerini konuşturan MJ, belgeselde takım arkadaşlarıyla şakalaşırken ayağında Jumpman Pro Strong var. Jordan markasının eski bir modeli olan Pro Strong, MJ'in Air Jordan XIII modeli ile benzer bir kalıba sahipti.
1. VE 2. BÖLÜMLER
Video karesi, ESPN aracılığıyla
AIR JORDAN 1 CENTRE COURT
Evinde sakin, kendisine hakim ve içten olan MJ, çaylak sezonundaki yükselişinden ve son sezonundan bahsederken ayağında satışa sunulmamış Air Jordan 1 Centre Court var.
Video karesi, ESPN aracılığıyla
JORDAN SKY HIGH LOW
Belgeselde azimli ve kendisine güvenen MJ'in, antrenmana herkesten önce geldiği görülüyor. MJ zarif spor arabasından çıkarken ayağında Jordan Sky High Low var. Özel serisinden olmamasına rağmen Sky High'ı Chicago'da saha dışında ve daha sonra sahibi olduğu Charlotte'ta bol bol giydi.
(Üstte) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Altta) Air Jordan XI Concord
(Solda) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Sağda) Air Jordan XI Concord
AIR JORDAN XI
MJ, muhteşem 72-10 sezonunda Air Jordan XI Concord giyiyordu. Chicago'daki son sezonuna hazırlanışını gördüğümüz belgeselde MJ, Bulls'daki finali için tek başına antrenman yaparken ayağında bu ünlü sneaker var. Söz konusu sahnede, MJ'in şortundaki logo Jordan Markası etiketinin ilk aşamalarını temsil ediyor.
(Üstte) MJ, 17 Aralık 1997'de Chicago'da White/True Red-Black AJXIII giyiyor / (Altta) MJ ile oğlu, Paris'te turnuva için antrenman yapıyor.
(Solda) MJ, 17 Aralık 1997'de Chicago'da White/True Red-Black AJXIII giyiyor / (Sağda) MJ ile oğlu, Paris'te turnuva için antrenman yapıyor.
AIR JORDAN XIII
Beş şampiyonluğu ve şehrini arkasına alan MJ, ayağında Air Jordan XIII ile altıncı yüzük için çıktığı yolculukta ailesiyle birlikte Paris'e gitti. Belgeselde, Fransız taraftarların Chicago'nun veda turuna şahit olmasını (ve MJ'in Air Jordan XIII White/True Red-Black sneaker'ını) görüyoruz.
(Solda) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Sağda) Converse Pro Leather OG 2020 modeli
CONVERSE PRO LEATHER
MJ'in "Son Dansı" Air Jordan XIV ile bitmiş olabilir. Ama yolculuğunun en başında Converse Pro Leather vardı. Belgeselde, MJ'in üniversite yıllarında Chapel Hill'de bu ayakkabıyla oynadığını görüyoruz.
"New Beginnings" Koleksiyonundan 2020 Nike Air Ship
NIKE AIR SHIP PE
Çaylak sezonunda gösterdiği çıkış sırasında MJ, Nike Air Ship PE giyiyordu. Bu ayakkabının "Nike Air" topuk etiketi, kendi ürün serisinin uçuşa geçeceğini müjdeler gibiydi. Belgeselde MJ, özellikle Milwaukee'ye karşı oynadığı sahnelerde White/Red ve Black/Red modellerini giyiyor.
(Solda) MJ, 23 Ocak 1997'de New Jersey, East Rutherford'da seyircileri susturuyor / (Sağda) MJ, 28 Kasım 1997'de Indianapolis'te şut atıyor
AIR JORDAN XIII
MJ, sezona eksiklerle başlayan Chicago'yu altıncı şampiyonluk hedefine odaklamayı bildi. Belgeselde MJ'in iki kez uzatmalara giden Los Angeles'taki maçta takımını zafere taşıdığını görüyoruz. 49 sayı atarak sezon rekoru kırdığı bu maçta, ayağında Air Jordan XIII White/Black-True Red-Pearl Grey var.
(Solda) MJ, 1986 yılında Air Jordan I Dunk Sole Hybrid giyiyor / (Sağda) Atlanta'da Air Jordan I Dunk Sole Hybrid giyiyor
AIR JORDAN I DUNK SOLE HYBRID
Playoff için verdiği sözü tutan MJ, sakatlığından sonra Chicago'ya sezon sonrasında liderlik etti. Yönetimin yaptığı benzetmelerden uzak duran MJ, belgeselde rakip defans oyuncularının başına dert olurken ayağında satışa sunulmamış Air Jordan I Dunk Sole Hybrid var.
En yeni Jumpman giysi ve ayakkabılarına Jordan.com'da göz at. Jordan Koleksiyonunda Air Jordan mirası hakkında daha fazla bilgi edin.