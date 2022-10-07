MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

YAZAN: IAN STONEBROOK

The Last Dance, basketbolun en büyük yıldızı olan Michael Jordan'ın en çok konuşulan sezonunun hikayesini anlatıyor. Belgesel aynı zamanda MJ'in sahadaki ve saha dışındaki stili üzerinden Jordan markasının nasıl doğduğunu da gösteriyor.

İlk Air Jordan modelleri, oyunculara özel stiller ve performanslar bugüne kadar birçok kez inceleme konusu oldu. Ama The Last Dance, belirli bir dönemin öne çıkan ayakkabılarını ve kahramanlıklarını belgelendirerek MJ'in geçmişine, yükselişine ve geleceğine saygı duruşunda bulunuyor.

Hep farklı farklı sneaker'lar giyen ve kendisini göstermekten asla geri durmayan MJ'in yolculuğu, onu Air Jordan'dan Jordan CEO'luğuna taşıdı. The Last Dance'te zamana meydan okuyan klasikleri ve nadir Air'leri giydiğini görmek, son derece renkli, büyüleyici ve ilham verici bir deneyim yaşatıyor.

The Last Dance, Jumpman'i dünya çapında bir fenomen haline getiren kişilere, hikayelere ve sneaker'lara eşi benzeri olmayan bir bakış sunuyor. Belgesel ABD'de ve diğer ülkelerde Netflix platformunda izlenebilir.

Aşağıda, MJ'in The Last Dance belgeselinde giydiği en unutulmaz ayakkabıların listesi bulunuyor.