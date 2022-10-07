MJ'İN "THE LAST DANCE" BELGESELİNDE GİYDİĞİ EN UNUTULMAZ AYAKKABILAR

İşte belgeselde öne çıkan sneaker'ların listesi.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

YAZAN: IAN STONEBROOK

The Last Dance, basketbolun en büyük yıldızı olan Michael Jordan'ın en çok konuşulan sezonunun hikayesini anlatıyor. Belgesel aynı zamanda MJ'in sahadaki ve saha dışındaki stili üzerinden Jordan markasının nasıl doğduğunu da gösteriyor.

İlk Air Jordan modelleri, oyunculara özel stiller ve performanslar bugüne kadar birçok kez inceleme konusu oldu. Ama The Last Dance, belirli bir dönemin öne çıkan ayakkabılarını ve kahramanlıklarını belgelendirerek MJ'in geçmişine, yükselişine ve geleceğine saygı duruşunda bulunuyor.

Hep farklı farklı sneaker'lar giyen ve kendisini göstermekten asla geri durmayan MJ'in yolculuğu, onu Air Jordan'dan Jordan CEO'luğuna taşıdı. The Last Dance'te zamana meydan okuyan klasikleri ve nadir Air'leri giydiğini görmek, son derece renkli, büyüleyici ve ilham verici bir deneyim yaşatıyor.

The Last Dance, Jumpman'i dünya çapında bir fenomen haline getiren kişilere, hikayelere ve sneaker'lara eşi benzeri olmayan bir bakış sunuyor. Belgesel ABD'de ve diğer ülkelerde Netflix platformunda izlenebilir.

Aşağıda, MJ'in The Last Dance belgeselinde giydiği en unutulmaz ayakkabıların listesi bulunuyor.

Jordan Ürünlerini İncele

9. VE 10. BÖLÜMLER

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

(Üstte) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Altta) OG Air Jordan II Low White/Red

(Solda) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Sağda) OG Air Jordan II Low White/Red

AIR JORDAN II LOW

The Last Dance, genç MJ'in rakibiyle mücadelesini gösteriyor. Air Jordan II Low White/Red giyen MJ, rakibinin laf dalaşına yanıt olarak sayıları sıralıyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Utah'ta kalabalığı sustururken ayağında Air Jordan XIII Low PE var

AIR JORDAN XIII LOW PE

MJ, Chicago'daki son sezonunda zor rakiplerle mücadele etti. Belgeselde MJ, 1998 NBA Doğu Konferansı Finali ve 1998 NBA Finali maçlarında Air Jordan XIII Low PE giyiyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1997 yılında hücuma liderlik ederken ayağında Air Jordan XII Black/Varsity Red-White-Metallic Silver var

AIR JORDAN XII

MJ, 1997 NBA Playoff maçlarında Air Jordan XII giydi. Belgeselde, Chicago'da oynanan NBA Finallerinin 1. maçını kazandıran şutunu atarken ayağında Air Jordan XII Black/Varsity Red-White-Metallic Silver var.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1997 yılında Utah'ta konsantre olurken ayağında Air Jordan XII Black/Varsity Red var

Air Jordan XII

The Last Dance, 1997 NBA Finallerinin 5. maçına odaklanıyor. Ağır bir gıda zehirlenmesi yaşayan MJ, tüm zorluklara rağmen Air Jordan XII Black/Varsity Red ile maça çıkıyor ve Chicago'nun muhteşem bir zafer kazanmasına önderlik ediyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Utah'ta topu çembere bırakırken ayağında Air Jordan XIV Black/Black-Varsity Red var

AIR JORDAN XIV

The Last Dance'in sonunda MJ, Air Jordan XIV Black/Black-Varsity Red giyiyor. MJ, spor arabalardan ilham alan Air Jordan'ı sahalarda ilk kez 1997 NBA Finallerinde giydi.

Jordan Ürünlerini İncele

7. VE 8. BÖLÜMLER

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

(Üstte) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Altta) Retro Air Jordan IX White/Black-True Red

(Solda) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Sağda) Retro Air Jordan IX White/Black-True Red

AIR JORDAN IX

MJ, Air Jordan IX ile basketbol sahasından beyzbol sahasına geçiş yaptı. Belgesel, MJ'i profesyonel beyzbol kariyerinde çıktığı ilk salon antrenmanında bu ayakkabıyı giyerken gösteriyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Birmingham'da milli marş için saygı duruşundayken ayağında Air Jordan IX Cleat var

(Solda) MJ, Birmingham'da milli marş için saygı duruşundayken ayağında Air Jordan IX Cleat var / (Sağda) MJ'in bir maçta giydiği Air Jordan IX Cleat

AIR JORDAN IX CLEAT

MJ, çocukluğundan beri sahip olduğu MiLB'de beyzbol oynama hayalini kovalarken ayağında Air Jordan IX Cleat vardı. Belgeselde MJ, vuruş çalışmasında Air Jordan IX Cleat giyerken görülüyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1998 yılında Chicago'da top sürerken ayağında Air Jordan XIII Low PE var

AIR JORDAN XIII LOW PE

MJ, antrenmanlarda takım arkadaşlarının iyi yanlarını ortaya çıkarmasıyla ünlüydü. Belgeselde MJ, zorlu bir antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla konuşurken ayağında Air Jordan XIII Low PE var.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

Video karesi, ESPN aracılığıyla

JUMPMAN PRO QUICK

The Last Dance sezonu, Jordan Markasının ilk günlerine benzer bir yol izledi. Belgeselde MJ'i, Chicago antrenmanında Jumpman Pro Quick giyerken görüyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, New York'ta soluklanırken ayağında Air Jordan X White/Varsity Red-Black var

AIR JORDAN X

İki kelime: "Geri döndüm". MJ basketbola dönerken ayağında Air Jordan X White/Varsity Red-Black vardı. Belgeselde MJ'in AJX ile New York'ta 55 sayı atmasına şahit oluyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Charlotte'ta sahayı süzerken ayağında Air Jordan X Black/Dark Shadow-True Red var

AIR JORDAN X

MJ, 1995 sezon sonrasına Air Jordan X Black/Dark Shadow-True Red ile başladı. Belgeselde MJ'in antrenmana dönerken ve daha sonra 1995 NBA Playoff maçlarında oynarken ayağında AJX olduğunu görüyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Chicago'da uçarken ayağında Air Jordan XI Black/Dark Concord-White var

AIR JORDAN XI

MJ, Air Jordan XI'i ilk kez 1995 NBA Playoff maçlarında giydi. Belgesel, MJ'in sezon sonrasında ve o yazın ilerleyen günlerinde Space Jam filminin setinde AJXI Black/Dark Concord-White giydiğini gösteriyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Chicago'da top sürerken ayağında Air Jordan XII White/Black-Taxi var

AIR JORDAN XII

The Last Dance, MJ'in antrenmanlara nasıl ciddiyetle yaklaştığını perde arkasından öykülerle paylaşıyor. Belgeselde, MJ'i bir antrenman çalışması sırasında Air Jordan XII White/Black-Taxi ile görüyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Chicago'da Air Jordan XI Black/True Red-White giyiyor

AIR JORDAN XI

1996 NBA Finalleri, Chicago'nun efsanevi 72-10 sezonunu şampiyonlukla taçlandırdı. Belgeselde MJ, emekliliğinden sonra kazandığı ilk yüzüğü kutlarken ayağında Air Jordan XI Black/True Red-White var.

Jordan Ürünlerini İncele

5. VE 6. BÖLÜMLER

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1998'de NBA All-Star Hafta Sonu portreleri için poz verirken ayağında AJXIII Black/True Red-White var

AIR JORDAN XIII

MJ, 1998 All-Star Maçı MVP ödülünü evine götürürken ayağında Black/True Red-White Air Jordan XIII, aklında ise altıncı yüzük vardı. The Last Dance belgeselinde MJ, NBA All-Star Hafta Sonu'nda basketbolun geçmişi, o günü ve geleceği ile etkileşime girerken ayağında sezon sonrasında da giyeceği AJXIII var.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

OG AJI, 8 Mart 1998'de New York'ta MJ'in ayaklarına geri döndü.

AIR JORDAN I

MJ, New York'a OG Air Jordan I ile döndü. Belgeselde, bunun henüz trend olmadığı günlerde MJ'in maç ayakkabılarını elinde taşıyarak sahaya çıktığını görüyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

Genç MJ, Beaverton'da AJI'i sergiliyor

AIR JORDAN I

The Last Dance, bizi MJ'in ilk ayakkabısı Air Jordan I'i giydiği ve tanıttığı günlere geri götürüyor. Bu ünlü fotoğraf çekiminde genç MJ, omuzuna astığı AJI White/Black-Red ile poz veriyor. Bilek kısmındaki alternatif logo, ayakkabının numune olduğunu gösteriyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 9 Şubat 1985'te uçarken ayağında AJI Black/Red var

AIR JORDAN I

MJ, Air Jordan I'e asıl ününü Black/Red renk tasarımıyla kazandırdı. Belgeselde, büyük beğeni toplayan bu renk grubunun MJ tarafından sergilendiği ünlü sahneyi izliyoruz. Bu ayakkabıyı 1985 NBA Smaç Yarışmasında da giydi.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1992'de konsantre olurken ayağında AJVII White/Light Silver-True Red var

AIR JORDAN VII

Belgeselde, MJ ile takım arkadaşlarının 1991-92 sezonunda rakipleriyle mücadelesi kolaj halinde gösteriliyor. Bu görüntülerde MJ'in ayağında, ikinci şampiyonluğunu kazanacağı sezon maçları boyunca giydiği Air Jordan VII White/Light Silver-True Red var.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Chicago'da sahayı süzerken ayağında AJVI White/Carmine-Black var

AIR JORDAN VI

MJ, şampiyon olduktan sonraki ilk sezonunda Air Jordan VI White/Carmine-Black modelini giydi. Belgeselde MJ, Los Angeles'a dönüşünde asist yaparken ayağında dikkat çekici AJVI var.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1992 NBA Finallerinde Portland'da top sürerken ayağında AJVII Black/Dark Charcoal-True Red var

AIR JORDAN VII

MJ, ikinci NBA şampiyonluğunu Air Jordan VII Black/Dark Charcoal-True Red ile kazandı. Belgeselde MJ, Portland'a karşı oynadığı 1992 NBA Finallerinde ilk yarıda altı üçlük atarken (ve sonrasında o ünlü omuz silkme hareketini yaparken) ayağında AJVII Black/Dark Charcoal-True Red var.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1992 yılında ABD milli takımı formasını giyerken ayağında AJVII White/Midnight Navy-True Red var

AIR JORDAN VII

MJ, Barselona'da ABD formasını giyerken bizi Air Jordan VII Midnight Navy-True Red ile tanıştırdı. The Last Dance'te MJ'i, milli maçlarda ve yoğun geçen antrenmanlarda AJVII giyerken görüyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1993'te takım arkadaşlarını ararken ayağında AJVII White/Black-Cardinal Red var

(Solda) MJ'in Chicago'da kendi sahasında giydiği AJVII White/Black-Cardinal Red'in yakından görünümü / (Sağda) MJ, 1993'te takım arkadaşlarını ararken ayağında AJVII White/Black-Cardinal Red var

AIR JORDAN VII

MJ, iki şampiyonluk kazanmış olarak 1992-93 sezonuna başlarken ayağında Air Jordan VII White/Black-Cardinal Red vardı. Belgesel, MJ'in sahadaki ve saha dışındaki süper yıldız kimliğini sergiliyor. Video çekimi yaparken ve yoğun yaşamından bahsederken MJ'in ayağında AJVII White/Black-Cardinal Red var.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

Video karesi, ESPN aracılığıyla

AIR JORDAN XIV

MJ, Air Jordan XIV White/Black-Varsity Red'i NBA maçlarında hiç giymedi. Ancak The Last Dance'te izlediğimiz video kaydında MJ, otelinin önündeki hayranlarının arasından geçmeye çalışırken ayağında henüz satışa sunulmamış AJXIV var.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1993 yılında Portland'da skorborda bakarken ayağında AJVIII White/Black-True Red var

AIR JORDAN VIII

The Last Dance, Chicago'nun 1992-93 sezonunu anlatırken MJ'i ayağında Air Jordan VIII White/Black-True Red ile Milwaukee'ye karşı dönerek turnike atarken görüyoruz. MJ, onu üçüncü şampiyonluğa götürecek sezon maçlarında dil kısmı tüylü olan bu bantlı ayakkabıyı giydi.

Jordan Ürünlerini İncele

3. VE 4. BÖLÜMLER

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 5 Haziran 1998'de Salt Lake City'de Black/True Red AJXIII giyiyor

AIR JORDAN XIII

Belgeselde MJ, altıncı şampiyonluğa giden yolda en renkli takım arkadaşını odaklanması için zorluyor. MJ, 1998 NBA Finallerinde oynarken ayağında takım renklerindeki Black/True Red Air Jordan XIII vardı.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ'in 1987 yılında Sacramento'da giydiği White/Red-Black AJII'nin yakından görünümü

AIR JORDAN II

The Last Dance'te MJ, maçı kazandırarak yeni koçunun sinirlerini yatıştırıyor. Belgesel, MJ'in Air Jordan II White/Red-Black ile 50 sayı atarak maçı kazanıp yeni koçunun güvenini kazanmasının hikayesini anlatıyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1 Şubat 1988'de Sacramento'da defansa dönerken ayağında AJIII White/Cement var

(Solda) MJ, 1988 yılında Seattle'da serbest atış atarken ayağında AJIII White/Cement var / (Sağda) MJ, 1 Şubat 1988'de Sacramento'da defansa dönerken ayağında AJIII White/Cement var

AIR JORDAN III

MJ, ünlü 1988 NBA smaç yarışmasında Air Jordan III White/Cement'i giydi. Belgesel, MJ'in AJIII özelinde somutlaşan ligdeki yükselişini gösteriyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1987 yılında Portland'da serinkanlı bir şekilde sahayı süzerken ayağında AJII Low White/Red-Black var.

AIR JORDAN II LOW

MJ, bazen daha özgürce hareket etmek ve hızlı olmak için kısa bilekli ayakkabıları tercih etti. Bu ayakkabılardan biri de Air Jordan II Low modeliydi. Belgeselde MJ'i bu ayakkabı ile rakip defans oyuncularını alt ederken izliyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

Genç MJ, Portland'da etrafına bakarken ayağında AJII White/Red var

AIR JORDAN II

MJ, Air Jordan II'yi giymeye başladığında tüm ligin gözü onun üzerindeydi. The Last Dance, NBA All-Star'ı olan genç yıldızın kendi adını taşıyan ikinci ayakkabıyla (yukarıda White/Red renk grubu gösteriliyor) MVP'liğe ve şampiyonluğa uzanışını gözler önüne seriyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1989 yılında Houston'da sahada koşarken ayağında AJIV White/Cement Grey var

AIR JORDAN IV

Belgeselde kısa kısa kliplerini izlediğimiz Chicago'nun 1989-90 sezonunda, o ünlü sayısından birkaç ay önce MJ'in ayağında Air Jordan IV White/Cement Grey vardı.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Houston'daki 1989 NBA All-Star Maçı'nda soluklanırken ayağında AJIV Black/Cement Grey var

AIR JORDAN IV

MJ, o ünlü sayıyı attığında ayağında Air Jordan IV Black/Cement Grey vardı. Cleveland'ı Air Jordan IV ile alt etmeden önce yeni ayakkabısını ilk kez Houston'daki 1989 All-Star Maçı'nda giymişti.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 14 Kasım 1989'da Sacramento'da sayı atmaya çalışırken ayağında AJIV White/Fire Red-Black var

AIR JORDAN IV

Cleveland'da o ünlü sayıyı attıktan sonra MJ'in hem gözleri hem de ayakları alev alevdi. 1989-90 sezonuna Zen Ustası yeni koçuyla başlarken ilk maçlarda ayağında Air Jordan IV White/Fire Red-Black vardı.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Chicago'daki sette AJV Black/Black-Metallic Silver ile poz veriyor

AIR JORDAN V

MJ, belgeselde izlediğimiz yıkıcı Detroit yenilgisinde Air Jordan V Black/Black-Metallic Silver giyiyordu. Ancak MJ'in bu AJV modeliyle iyi anıları da yok değil. En çok sevilen videolarından birinde onu bu ayakkabıyla görüyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ'in Phoenix'te oynadığı bir maçta AJXII White/Varsity Red-Black'in yakından görünümü

AIR JORDAN XII

MJ, 1996-97 sezonunda beşinci NBA şampiyonluğunu kovalarken ayağında Air Jordan XII vardı. Belgeselde MJ'i, 1996-97 sezon maçlarından birinde ayağında AJXII White/Varsity Red-Black ile görüyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 1990'da Boston'da zıplayıp şut atmak üzereyken ayağında AJV White/Black-Fire Red var

AIR JORDAN V

MJ üçgen hücumu öğrenirken Air Jordan V White/Black-Fire Red giyiyordu. 1990'da, Cleveland'da 69 sayı atarak kariyer rekorunu kırdığı maçta da ayaklarında bu ayakkabı vardı.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

(Solda) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Sağda) İmzalı Air Jordan V White/Grape Ice-New Emerald

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

(Üstte) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Altta) İmzalı Air Jordan V White/Grape Ice-New Emerald

AIR JORDAN V

Ünlü bir mısır gevreği kutusunda MJ'in ayaklarında gördüğümüz Air Jordan V White/Grape Ice-New Emerald, antrenmanlarda da tercih ettiği bir ayakkabıydı. Yakından bakarsan Chicago koçunun taktik verirken ayağında Air Jordan IV Black/Cement Grey olduğunu görebilirsin.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 9 Haziran 1993'te Phoenix'te AJVIII Black/Black-True Red giyiyor

AIR JORDAN VIII

MJ, arka arkaya üçüncü NBA şampiyonluğunu kazanırken ayağında Air Jordan VIII Black/Black-True Red vardı. Belgeselde bu ayakkabıyı, takımın şampiyonluk yolculuğunun başlarında görüyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

(Solda) MJ, Orlando'da oynanan 1992 NBA All-Star Maçı'nda sahayı süzerken ayağında AJVII Black/Light Graphite-Bordeaux var / (Sağda) Video karesi, ESPN aracılığıyla

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Orlando'da oynanan 1992 NBA All-Star maçında sahayı süzerken ayağında AJVII Black/Light Graphite-Bordeaux var

AIR JORDAN VII

Air Jordan VII Black/Light Graphite-Bordeaux, MJ'in 1992 NBA All-Star Maçı'nda giydiği ayakkabı olarak biliniyor. Belgesel, MJ'in bu benzersiz AJVII modelini birinci üç şampiyonluk serisinin antrenmanlarında da giydiğini gösteriyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, 7 Haziran 1991'de Los Angeles'ta hücum ederken ayağında AJVI Black/Black-Infrared var

AIR JORDAN VI

MJ, çocukluk kahramanını yenip ilk NBA şampiyonluğunu kazandığında ayağında Air Jordan VI Black/Black-Infrared vardı. Yukarıdaki fotoğrafta azimli MJ, 1991 NBA Finallerinde ayağında AJVI ile görülüyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

MJ, Inglewood'da sahada top sürerken ayağında AJV White/Fire Red-Black var

AIR JORDAN V

Belgeselde gördüğümüz 1991 NBA Finalleri hakkındaki gazete kupürlerinde, şampiyonluğa aç MJ'in ayağında Air Jordan V White/Fire Red-Black var. Yukarıdaki fotoğraf, MJ'in ünlü rakibiyle California'daki mücadelesi sırasında çekildi.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

Video karesi, ESPN aracılığıyla

JUMPMAN PRO STRONG

Sahada gücünü, saha dışındaysa esprilerini konuşturan MJ, belgeselde takım arkadaşlarıyla şakalaşırken ayağında Jumpman Pro Strong var. Jordan markasının eski bir modeli olan Pro Strong, MJ'in Air Jordan XIII modeli ile benzer bir kalıba sahipti.

Jordan Ürünlerini İncele

1. VE 2. BÖLÜMLER

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

Video karesi, ESPN aracılığıyla

AIR JORDAN 1 CENTRE COURT

Evinde sakin, kendisine hakim ve içten olan MJ, çaylak sezonundaki yükselişinden ve son sezonundan bahsederken ayağında satışa sunulmamış Air Jordan 1 Centre Court var.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

Video karesi, ESPN aracılığıyla

JORDAN SKY HIGH LOW

Belgeselde azimli ve kendisine güvenen MJ'in, antrenmana herkesten önce geldiği görülüyor. MJ zarif spor arabasından çıkarken ayağında Jordan Sky High Low var. Özel serisinden olmamasına rağmen Sky High'ı Chicago'da saha dışında ve daha sonra sahibi olduğu Charlotte'ta bol bol giydi.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

(Üstte) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Altta) Air Jordan XI Concord

(Solda) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Sağda) Air Jordan XI Concord

AIR JORDAN XI

MJ, muhteşem 72-10 sezonunda Air Jordan XI Concord giyiyordu. Chicago'daki son sezonuna hazırlanışını gördüğümüz belgeselde MJ, Bulls'daki finali için tek başına antrenman yaparken ayağında bu ünlü sneaker var. Söz konusu sahnede, MJ'in şortundaki logo Jordan Markası etiketinin ilk aşamalarını temsil ediyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

(Üstte) MJ, 17 Aralık 1997'de Chicago'da White/True Red-Black AJXIII giyiyor / (Altta) MJ ile oğlu, Paris'te turnuva için antrenman yapıyor.

(Solda) MJ, 17 Aralık 1997'de Chicago'da White/True Red-Black AJXIII giyiyor / (Sağda) MJ ile oğlu, Paris'te turnuva için antrenman yapıyor.

AIR JORDAN XIII

Beş şampiyonluğu ve şehrini arkasına alan MJ, ayağında Air Jordan XIII ile altıncı yüzük için çıktığı yolculukta ailesiyle birlikte Paris'e gitti. Belgeselde, Fransız taraftarların Chicago'nun veda turuna şahit olmasını (ve MJ'in Air Jordan XIII White/True Red-Black sneaker'ını) görüyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

(Solda) Video karesi, ESPN aracılığıyla / (Sağda) Converse Pro Leather OG 2020 modeli

CONVERSE PRO LEATHER

MJ'in "Son Dansı" Air Jordan XIV ile bitmiş olabilir. Ama yolculuğunun en başında Converse Pro Leather vardı. Belgeselde, MJ'in üniversite yıllarında Chapel Hill'de bu ayakkabıyla oynadığını görüyoruz.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

"New Beginnings" Koleksiyonundan 2020 Nike Air Ship

NIKE AIR SHIP PE

Çaylak sezonunda gösterdiği çıkış sırasında MJ, Nike Air Ship PE giyiyordu. Bu ayakkabının "Nike Air" topuk etiketi, kendi ürün serisinin uçuşa geçeceğini müjdeler gibiydi. Belgeselde MJ, özellikle Milwaukee'ye karşı oynadığı sahnelerde White/Red ve Black/Red modellerini giyiyor.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

(Solda) MJ, 23 Ocak 1997'de New Jersey, East Rutherford'da seyircileri susturuyor / (Sağda) MJ, 28 Kasım 1997'de Indianapolis'te şut atıyor

AIR JORDAN XIII

MJ, sezona eksiklerle başlayan Chicago'yu altıncı şampiyonluk hedefine odaklamayı bildi. Belgeselde MJ'in iki kez uzatmalara giden Los Angeles'taki maçta takımını zafere taşıdığını görüyoruz. 49 sayı atarak sezon rekoru kırdığı bu maçta, ayağında Air Jordan XIII White/Black-True Red-Pearl Grey var.

MJ'in "The Last Dance" Belgeselinde Giydiği En Akılda Kalıcı Ayakkabılar

(Solda) MJ, 1986 yılında Air Jordan I Dunk Sole Hybrid giyiyor / (Sağda) Atlanta'da Air Jordan I Dunk Sole Hybrid giyiyor

AIR JORDAN I DUNK SOLE HYBRID

Playoff için verdiği sözü tutan MJ, sakatlığından sonra Chicago'ya sezon sonrasında liderlik etti. Yönetimin yaptığı benzetmelerden uzak duran MJ, belgeselde rakip defans oyuncularının başına dert olurken ayağında satışa sunulmamış Air Jordan I Dunk Sole Hybrid var.

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Jordan Ürünlerini İncele