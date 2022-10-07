Leticia ile Tanış
Leticia, Brezilya'nın en kalabalık şehri ve sokak futbolunun kalbi São Paulo'da yaşıyor. "Altı yaşında oynamaya başladım." diyen Leticia, sözlerine şöyle devam ediyor: "Başta sokaktaki tek kız bendim. Futbolun kadınlara göre olmadığını söylüyorlardı. Ama benim umurumda bile değildi, çünkü futbolu çok seviyordum. O yüzden oynamaya devam ettim."
Futbol onun için beton sahada yapılan maçlarda mahallesini temsil etmek, bazen de spontane gelişen keyifli sokak maçları demek: "Terliklerimizi giyiyoruz, dört adım sayıyoruz ve kaleyi işaretliyoruz. Oynadığımız sokak yokuşsa yokuş aşağı oynayan takım topu uzağa attığında alır diyoruz. Sokaktan araba geçerken maça ara verip arabanın gitmesini bekliyoruz."
"Hassasiyet maçın her anında gereklidir."
Leticia A.
São Paulo
São Paulo'nun dar alanları ve birbirinden farklı zeminleri, hassasiyet ve çevikliğe büyük önem kazandırıyor. Leticia maçı kazanmak için mükemmel temasına ve hızlı hareketlerine güveniyor: "Sokakta oynarken topun bende olmasını seviyorum. Hassas şekilde oynarsan başarılı olursun. Maçın kilitlendiği durumlarda, iki takım da hem hücum hem defans yapıyorsa çeviklik fark yaratabilir."
Sokak futbolunun sağladığı özgürlüğü seven Leticia gibi oyuncular, Phantom Vision 2 IC'nin ilham kaynağı oldu. "Futbola minnet duyuyorum." diyen Leticia, sözlerini şöyle noktalıyor: "Herhangi bir sorunla karşılaştığımda futbol oynuyorum ve sorunum çözülüyor. Sahada olmak, futbol oynamak ve sevdiğim şeyi yapmak benim için çok önemli."