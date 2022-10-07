Futbol Antrenmanları

Profesyoneller Gibi Antrenman Yap
Cristiano Ronaldo, Carli Lloyd, Julie Ertz ve diğer elit futbolcuların enerji kazanmak ve aktif kalmak için yaptığı antrenmanları yap. Mobil cihazında Nike Training Club ve Nike Running Club uygulamalarına gidip profesyonellerle birlikte ortak hedefler doğrultusunda çalış.
Kuvvet
Ronaldo Gibi Antrenman Yap
Efsanevi fitness seviyesiyle tanınan Cristiano Ronaldo, zamana meydan okuyan gücünü karın kaslarından alır. NTC'nin Ronaldo Gibi Antrenman Yap koleksiyonuyla Ronaldo'nun çalışmalarının perde arkasını öğren. Hızlı karın kası ve alt vücut antrenmanları, defans oyuncularını gücünle toptan uzak tutmak ve ileriye doğru oynamak için ihtiyacın olan temel kuvveti inşa eder.
Kuvvet
"Benim tutkum, her zaman yüzde yüz performans göstererek futbol oynamak. Motivasyonum ve geleceğim bu."
Cristiano Ronaldo
Avrupa Şampiyonu
Hız
Hız
Metabolizmayı Hızlandırıcı Yüksek Yoğunluklu Antrenman
Carli Lloyd deneyimli bir dünya şampiyonudur. NTC'deki Metabolizmayı Hızlandırıcı Yüksek Yoğunluklu Antrenmanı, maçta koşmaya devam etmek için formunu korumasını sağlıyor. Lunge, squat ve hızlı yürüme gibi hareketlerin dinamik bir kombinasyonundan oluşan bu antrenman, sana çeviklik kazandırıp ayaklarını hızlandıracak.
Ellie ile Hız Koşusu
Dışarı çıkıp sokakta koşmayı planlıyorsan bir futbol fenomeninin rehberli koşusunu dene. Ellie Carpenter, bir defans oyuncusu olarak hücum hattının bir adım ilerisinde olmak için temposunu nasıl kullanacağını iyi biliyor. NRC'deki Hız Koşusu bacaklarına enerji kazandıracak.
Dayanıklılık
Dayanıklılık
Sydney Gibi Antrenman Yap
Sydney Leroux Dwyer'ın oyun stilinin sırrı hızla attığı ilk adımdır. Ama dayanıklılığa da önem verir. Maçın ilerleyen anlarında defans oyuncuları güçten düştüğünde, o hala kaleye doğru hızlı koşular yapabilir. NTC'deki Sydney Gibi Antrenman Yap koleksiyonuyla maçı kazandıracak anlarda vites yükseltebileceksin.
"Hepimizin sınırları var. Ama kendimizi düşündüğümüzden daha fazla zorlayabiliriz. O yüzden zihnimi de tıpkı vücudum gibi çalıştırdım."
Sydney Leroux Dwyer
Dünya Şampiyonu