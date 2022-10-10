Bu Noktaya Şans Eseri Ulaşmadılar

8. Bölüm: Lea Schaiser
Dünyanın dört bir yanındaki kadın kaykay sahnesi hakkındaki serimizin son bölümünde, Lea Schairer ile konuşmak için Münih'e gidiyoruz.
Alman kaykaycı zor birkaç yıl geçirdi. 2019 yılında dizinden ciddi şekilde sakatlanan ve ameliyat olan Lea, karantina başladığında eski formuna henüz yeni dönmüştü.
Pes etmeyi reddeden Lea, yaz gelince şehrinin sokaklarına geri döndü. Korkusuz tavrı ve canlı stiliyle en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam ediyor.
7. Bölüm: Kate Shengeliya
Kate'in doğduğu yer Moskova, yılın büyük bir bölümünde karla kaplı olduğu için Kate'in ilk olarak snowboard yapmaya yönelmesi hiç de şaşırtıcı değil.
Daha sonrasında kaykaya merak salan Kate, çok geçmeden sekiz basamaklı setlerle ve sokak rail'larında frontside lip-slide gibi hareketlerle imkansız görünen hareketleri çok basitmiş gibi göstererek yeteneklerini sergilemeye başladı.
6. Bölüm: Rianne Evans
Brighton ve Londra sokaklarında kayan Rianne, bize kaykay yolculuğundan bahsediyor. İlk kaykay deneyimini, korkularının üstesinden nasıl geldiğini, kadın kaykaycıların yükselişini ve kaykayda arkadaşlığın rolünü anlatıyor.
5. Bölüm: Cata Diaz
Aslen Şili'de bir liman kenti olan Valparaiso'lu olan Cata için kaykay çok da kolay bir seçim olmamış.
"Ben kaykaya başladığımda yaşadığım yerde kaykay parkı bile yoktu. Kendi çıkıntılarımızı ve flat bar'ımızı yapmak zorunda kaldık."
4. Bölüm: Keet Oldenbeuving
Kendine güvenen ve yükselen bir yıldız olan Keet, serinin en genç üyesi. Ancak yaş, burada bir şey ifade etmiyor.
Keet'in Hollanda'daki hayatına bir bakış atacağız. Kendisi bizi, en yakın arkadaşlarıyla gittiği yerlere ve antrenmanlarına götürerek rutinini tanıtacak.
"İstediğim zaman bir rail alarak evin dışında birkaç hareketin alıştırmasını yapıyorum. Hava çok soğuk olsa bile ceketimi ve kaykayımı alıp çıkıyorum."
3. Bölüm: Gizmo
Mayıs 2019'da Londra'da, yalnızca kadınların yer aldığı ilk Nike SB kaykay filmi olan "Gizmo"nun global gösterimini yaptık.
Biz de anın enerjisini yakalamak ve kaykaycılar ile ekibin, filmin çekilme aşaması üzerine sahne arkası yorumlarını paylaşmak için gösterime katıldık.
2. Bölüm: Rio SLS
Ocak 2019'da Lore Bruggeman, Keet Oldenbeuving ve Charlotte Hym, SLS Rio yarışmasına katılmak üzere Brezilya'ya gitti.
Biz de peşlerine takıldık ve bu gelecek vadeden üç kaykaycının yolculuğunu kaydettik
"Arkadaş olduğumuz için bunun bir yarışma olduğunu söyleyemeyiz. Eğlenceli olduğu için kayıyoruz."
1. Bölüm: Sarah Meurle
İsveçli kaykaycı Sarah Meurle, aynı zamanda bir fotoğrafçı. Fotoğrafa olan tutkusu, arkadaşlarıyla birlikte kaykay antrenmanlarını kayda almasıyla birlikte gelişmiş.
İlk bölümümüzde, kendisinin misafir editörlük yaptığı SOLO dergisinin bir sayısının lansmanı için Sarah'yı Paris'te takip ettik.
"Bence pek çok kişi, dışarda birlikte kaykay yaparken arkadaşlarını filme almak istediği için kamerayı eline aldı."