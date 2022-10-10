Bu Noktaya Şans Eseri Ulaşmadılar

Kate'in doğduğu yer Moskova, yılın büyük bir bölümünde karla kaplı olduğu için Kate'in ilk olarak snowboard yapmaya yönelmesi hiç de şaşırtıcı değil.

Daha sonrasında kaykaya merak salan Kate, çok geçmeden sekiz basamaklı setlerle ve sokak rail'larında frontside lip-slide gibi hareketlerle imkansız görünen hareketleri çok basitmiş gibi göstererek yeteneklerini sergilemeye başladı.