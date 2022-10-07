Leo Baker. Her Zaman Geleneğe Karşı

Nike otuz üç yıl önce Air Max ile görünür Air teknolojisini tanıttığında eski standartları yerle bir edip yeni standartlar belirlemişti. Bu sezon tıpkı bizim gibi standartları değiştiren sporcuları, sanatçıları ve geleneğe meydan okuyanları öne çıkarıyoruz. Gelecek Air'de.

Kaykay statükoya meydan okuyan bir spordur. Toplumsal cinsiyete uymayan profesyonel kaykaycı ve aktivist Leo Baker için kaykayın ideal spor olması gerekirdi ama kaykay dünyası, kalıplara uymayan Leo'yu başlangıçta pek de hoş karşılamadı. Fakat Leo geleneğe karşı gelerek gerçek kimliğine sıkı sıkıya sarıldı. Bu tutumu, şampiyon kaykaycıyı LGBTQ+ topluluğunun savunucusu yaptı.

Leo ile toplum dışına itilmiş gibi hissetmek, kimliğini kucaklamak ve kaykay dünyasında LGBTQ+ topluluğunun geleceğinin temellerini atmak hakkında konuştuk.