Küçük Alışkanlıklar Yöntemini Kullanarak Yeni Alışkanlıklar Edin

Günlük rutininde olumlu değişiklikler yapmak istiyorsan kalıcı ve sağlıklı değişiklikler yapmana yardımcı olacak, Tiny Habits adında bir sistem oluşturdum.

Bu yöntemi oluşturdum, çünkü daha sağlıklı olmak için düzinelerce yeni alışkanlık edinmek istiyordum. Stanford Üniversitesinde davranış bilimcisiyim ve teknoloji ürünleri üzerine yaptığım 10 yıllık araştırma, bana şu gerçeği gösterdi: Davranışı basitlik değiştirir.

Yeni egzersiz, beslenme ve güç toplama alışkanlıklarını rutinime kalıcı bir şekilde nasıl ekleyeceğimi bulmak için aylarımı harcadım. Arayışımı sürdürürken hayatım neredeyse zahmetsizce diyeceğim bir şekilde dönüştü. Ama yöntemimin başkalarının da işine yarayıp yaramayacağını öğrenmek istiyordum.