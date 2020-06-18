Üst Vücudu Kuvvetlendirmek İçin Üç Dambılla Kürek Hareketi Varyasyonu

Eğilerek kürek hareketiyle sırtını güçlendir ve dinamik kuvvet kazan

Kuvvet ve denge, bu omuz dostu çekme egzersizlerinin başlıca faydalarıdır. Hareketten daha çok verim almak ve kas gruplarını dengelemek için bu varyasyonları yap.



Yaptığın itme ve bastırma hareketlerinin oluşturulduğu dengesizlikleri düzeltmek, daha hızlı top atmak ve üst vücudun ile kavrayış kuvvetini hem spor salonu hem de günlük hayat için güçlendirmek mi istiyorsun? Eğilerek kürek hareketini yapmalısın. Bu hareket, barfiksle birlikte güçlü ve kaslı bir sırt oluşturmak için en iyi egzersizlerdendir. İki hareket de bileşik çekme egzersizi olmasına rağmen, kürek hareketinin yatay pozisyonu omuz eklemlerin için daha iyidir ve elbette kürek hareketini yapmak daha kolaydır.



Nike Master Trainler'ları Kirsty Godso ve David Carson, maksimum sonuç alman için bu klasik kuvvet kazanma egzersizinin çok sevilen varyasyonlarını gösteriyor.