Üst Vücudu Kuvvetlendirmek İçin Üç Dambılla Kürek Hareketi Varyasyonu

Hazırlayan: Nike Training
Eğilerek kürek hareketiyle sırtını güçlendir ve dinamik kuvvet kazan
Kuvvet ve denge, bu omuz dostu çekme egzersizlerinin başlıca faydalarıdır. Hareketten daha çok verim almak ve kas gruplarını dengelemek için bu varyasyonları yap.
Yaptığın itme ve bastırma hareketlerinin oluşturulduğu dengesizlikleri düzeltmek, daha hızlı top atmak ve üst vücudun ile kavrayış kuvvetini hem spor salonu hem de günlük hayat için güçlendirmek mi istiyorsun? Eğilerek kürek hareketini yapmalısın. Bu hareket, barfiksle birlikte güçlü ve kaslı bir sırt oluşturmak için en iyi egzersizlerdendir. İki hareket de bileşik çekme egzersizi olmasına rağmen, kürek hareketinin yatay pozisyonu omuz eklemlerin için daha iyidir ve elbette kürek hareketini yapmak daha kolaydır.
Nike Master Trainler'ları Kirsty Godso ve David Carson, maksimum sonuç alman için bu klasik kuvvet kazanma egzersizinin çok sevilen varyasyonlarını gösteriyor.
Başlamadan Önce Yapman Gereken İki Şey
Hemen Deneyebileceğin Üç Dambılla Kürek Hareketi Varyasyonu
01. Eğilip Dambılı İzometrik Tutarak Ters Çekme
Çalıştırdığı kaslar: Trapezius kasları, omuzlar, göğüs, latismus kasları, romboid kasları, pazılar, erector spinae kasları
Eğilerek kürek hareketine hazırlandığın gibi hazırlan. Sonra bir kolunu yanından ayırmadan bükerek ağırlık gövdene gelene kadar dirseğini dümdüz geriye çek. Bu kürek hareketini koruyup (izometrik tutuş) diğer kolunla kürek hareketi tekrarlarını yap. Yük altında kaldıkları süre (TUT) uzadığı için kasların daha çok çalışır ve dayanıklılıkları artar. Bir tarafın tekrarlarını bitirdikten sonra kolları değiştir ve hareketi tekrarla.
Kolaylaştır
Ağırlığı set boyunca tutamıyorsan egzersizi eksantrik kürek hareketine çevirerek (ağırlığı göğsüne çekerken 1'e kadar, indirirken 3 ila 5'e kadar sayarsın) kaslarının TUT'sini artırabilirsin.
Zorlaştır
Ağırlığı artır veya kürek hareketini eksantrik yap. Dambılı yanına çek, sonra 3 ila 5'e kadar sayarak yavaşça indir. Bu, bir tekrardır. Hareketi tekrarla.
02. Ters Kavrayarak Kürek Hareketi
Çalıştırdığı kaslar: Trapezius kasları, omuzlar, göğüs, latismus kasları, romboid kasları, pazılar, erector spinae kasları
Eğilerek kürek hareketine hazırlandığın gibi hazırlan; ancak ağırlıkları avuç içlerin aşağıya değil, yukarıya bakacak şekilde kavra. Bu kavrayış, latismus kaslarını ve pazılarını yukarıdan kavrayışa kıyasla daha fazla çalıştırır.
Kolaylaştır
Yükü azalt ve hareketi skapulanı geriye çekerek başlattığından emin olarak kürek kemiklerini ayır. Alternatif olarak, varyasyonu rahatça yapmaya başlayana kadar standart, nötr kavrayışlı kürek hareketini ters kavrayışlı kürek hareketiyle değişimli olarak yap.
Zorlaştır
Halter kullan. Halteri yerden kaldırdığın için hareket aralığın artar ve bu da daha çok kas lifini hedeflemeni sağlar. Bu kavrayış dirseklerini iki yanına yapıştırmanı kolaylaştırır; bu da eklemlerine binen yükü azaltır ve daha ağır ağırlıkları kaldırmanı sağlar.
03. Eğilerek Değişimli Kürek Hareketi
Çalıştırdığı kaslar: Trapezius kasları, omuzlar, göğüs, latismus kasları, romboid kasları, pazılar, erector spinae kasları
Eğilerek kürek hareketine hazırlandığın gibi hazırlan. Sonra bir kolunu yanından ayırmadan bükerek ağırlık gövdene gelene kadar dirseğini dümdüz geriye çek. Kolunu indirerek başlangıç pozisyonuna dön. Bu, bir tekrardır. Kolları değiştir; hareketi tekrarla.
Kolaylaştır
Destek almak için bir bank kullan. Banka dikey dururken ayaklarını kalça genişliğinde açıp kalçanı düz tutabilirsin ya da banka paralel dururken bir ayağını diğerinden öne koyabilir ve kullanmadığın elini banka sıkıca bastırabilirsin.
Zorlaştır
Karnının daha çok çalışması için plank duruşunda kürek hareketi yap. Bu, plank duruşundayken yapılan değişimli kürek hareketidir. Ellerinde dambıllarla plank pozisyonu al; ellerini omuzlarınla aynı hizada tut ve ayaklarını kalça genişliğinden biraz daha geniş aç. Bir kolunu yanından ayırmadan bükerek ağırlık gövdene gelene kadar dirseğini dümdüz geriye çek. Kolunu indirerek başlangıç pozisyonuna dön. Taraf değiştir; hareketi tekrarla. Bu, bir tekrardır. Yapabileceksen tekrarlar arasında şınav çekebilirsin.
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