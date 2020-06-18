Silindir Köpükle Güç Toplama

Kas ağrısına karşı en sevdiğim şeyler yüzmek, kızılötesi saunada oturmak ve silindir köpük kullanmak. Ama maalesef bunlardan yalnızca birini evde, bütçeni zorlamadan ve yalnızca birkaç dakikada yapabiliyorsun.
Silindir köpüğün neden işe yaradığını kimse tam olarak bilmese de, elle uygulanan yumuşak doku terapisinde bu alet kullanılıyor. Acı ve ağrı verebilecek yeni ya da yüksek yoğunluklu aktiviteler yapıyorsan rahatsızlığını azaltmak için silindir köpük kullanabilirsin. Silindir köpük, acıyı azaltmasına ek olarak hareket kabiliyetini korumana da yardımcı oluyor. Yani kasların sıkıştığı ya da ağrıdığı için değişik şekillerde hareket etmek zorunda kalmıyorsun.
Silindir köpüğü antrenmandan önce de sonra da kullanmanın faydaları var. Sabah kalkar kalkmaz ya da akşam yatmadan önce de kullanabilirsin. Söylediklerimizde bir şey dikkatini çekti mi? Silindir köpüğü ne zaman kullandığın önemli değil. Önemli olan bu yararlı aleti kullanıyor olman ve nasıl kullandığın. Bazıları silindir köpüğü sabah kalkar kalkmaz kullanıp gün içinde bir daha dokunmazken bazı insanlar, zaten vücuda odaklandığı için silindir köpüğü antrenmanla birleştirmeyi tercih ediyor.
İdeal olan, silindir köpüğü her gün 10 dakika kullanmak. Bazı insanlar silindir köpüğü vücutlarının gergin bir noktasında 20 saniye kullanmayı deniyor ama bu şekilde iyi sonuç almak mümkün değil. Onun yerine, silindir köpüğü en çok gerilen birkaç farklı noktada 10 dakika kullanmayı dene.
Aşağıdaki noktalar en çok gerilen veya hareketi en çok kısıtlayan yerler olduklarından başlangıç için idealdir:
1. Torasik omurga (sırtın orta kısmı).
2. Kalça kasları.
3. Kuadriseps kasları.
4. Baldırlar.
Silindir köpüğü 10 dakika kullanmak için en iyi olduğunu düşündüğün zamanı seç. Birkaç gün kullanmazsan yeni bir zaman seçmeyi dene. Günde yalnızca birkaç dakikanı harcayarak kendini daha iyi hissedebilir ve hareket kabiliyetini koruyabilirsin.