Silindir Köpükle Güç Toplama

Silindir köpüğü antrenmandan önce de sonra da kullanmanın faydaları var. Sabah kalkar kalkmaz ya da akşam yatmadan önce de kullanabilirsin. Söylediklerimizde bir şey dikkatini çekti mi? Silindir köpüğü ne zaman kullandığın önemli değil. Önemli olan bu yararlı aleti kullanıyor olman ve nasıl kullandığın. Bazıları silindir köpüğü sabah kalkar kalkmaz kullanıp gün içinde bir daha dokunmazken bazı insanlar, zaten vücuda odaklandığı için silindir köpüğü antrenmanla birleştirmeyi tercih ediyor.



İdeal olan, silindir köpüğü her gün 10 dakika kullanmak. Bazı insanlar silindir köpüğü vücutlarının gergin bir noktasında 20 saniye kullanmayı deniyor ama bu şekilde iyi sonuç almak mümkün değil. Onun yerine, silindir köpüğü en çok gerilen birkaç farklı noktada 10 dakika kullanmayı dene.