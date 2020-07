Sağlıklı Alışkanlıkları Oturtmak İçin 5 İpucu

2. ipucu: Antrenmanlarını planla.



İşe yaramasının nedeni: Yeni bir alışkanlığı oturtmanın en iyi yolu, onu takviminde planlamaktır. Daha da iyisi, ulaşmak istediğin hedefi tam olarak yazıp takvimine tekrar eden randevu olarak kaydetmektir (örneğin, hafta içi her öğlen 1,5 kilometrelik bir koşu planlayabilirsin). Öngörülebilirlik, zamanını kontrol etmene ve yeni alışkanlığına alışmana yardımcı olur. Ayrıca çalışma arkadaşlarına, dostlarına, partnerine ve çocuklara yaptığın bu değişikliğin kalıcı olduğu mesajını verir. Böylece kararına saygı gösterip hedeflerine ulaşmanı destekleyebilirler.



3. ipucu: Yeni alışkanlıkları mevcut alışkanlıklara ekle.



İşe yaramasının nedeni:Dişlerini fırçalamak, mesajlarına bakmak, atıştırmalık yemek gibi her gün bilinçsiz olarak yaptığın, sağlıklı sağlıksız tüm alışkanlıkları düşün. Şimdi bu alışkanlıkların her birine, alışkanlık haline gelmesini istediğin sağlıklı bir eylemi eklediğini hayal et. Örneğin, Instagram'a her baktığında 10 squat yap ya da akşam televizyon izlerken silindir köpük kullan. Mevcut bir davranışa yeni bir davranış eklemek, o davranışı yapmak için otomatik ve düzenli bir hatırlatma olur. Üstelik bu yöntemin hedefleri kalıcı hale getirdiği kanıtlanmıştır.