Rehberlik

Halterli Ön Squat

Hazırlayan: Joe Holder

Squat hareketlerini çeşitlendirerek kuadriseps ve karın kaslarını nasıl çalıştıracağını öğren.

Ağırlık omzundayken, bu squat türü kalça kaslarına kıyasla kuadriseps kaslarına daha derinden etki eder ve halteri tutarken göğsünün çok öne çıkmaması için çok güçlü bir karna sahip olman gerekir. Nike Master Trainer'ı Joe Holder'ın ipuçlarıyla egzersizi nasıl yapacağını öğren.

  1. Göğüs yüksekliğinde duran halterin önüne gel.
  2. Acemiysen veya omuz hareketliliğin kısıtlıysa egzersizi çapraz tutuşla yap (Kollarını halterin altına doğru uzat ve omzunda durmasını sağla. Ardından kollarını halterin üzerinden çapraz şekilde kavuştur. Avuç içlerini, ters yöndeki omuzlara gelecek şekilde halterin üzerine yerleştir). Daha geniş bir hareketliliğe sahipsen geleneksel tutuşu uygula (Halteri omuzlarına yerleştir ve kollarını bük, dirseklerini öne doğru götür ve omuz genişliğinden hafifçe açık şekilde duran parmaklarınla halterin altını kavradığında hafifçe yukarı kaldır).
  3. Halteri kaldır ve bir adım geri at. Ayakların kalça genişliğinde açık olsun (Kalçaların darsa kalça genişliğinden daha açık şekilde yerleştirebilirsin) ve başla.
  4. Dirseklerini öne doğru yukarı kaldır, karnını sık, göğsün yukarıda olsun, ayaklarını yere sağlam şekilde bas ve uylukların yere paralel seviyeden aşağıda olacak şekilde squat yap.
  5. Başlangıç pozisyonuna dönmek için ayaklarından güç al. Bu, bir tekrardır.
  6. Tekrarla.
İyi Duruş: En İyi Halterle Önde Squat Çalışması

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İyi Duruş: En İyi Halterle Önde Squat Çalışması

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İyi Duruş: En İyi Halterle Önde Squat Çalışması

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İndir
İyi Duruş: En İyi Halterle Önde Squat Çalışması

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