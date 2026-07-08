Nike Ja 4: Ja'nın Ayakkabı Serüveninde En Yeni Durak
Ürün Haberleri
Nike Ja 4, yenilenen yastıklama, tutuş ve tasarım özellikleriyle Ağustos 2026'da geliyor. Ja 3'e göre nelerin değiştiğini, numaraların nasıl belirlendiğini ve nereden satın alınabileceğini burada bulabilirsin.
Hızlı Özet
- Ja 4, 13 Ağustos 2026'da Nike.com'da ve belirli perakende satış noktalarında satışa sunulacak.
- Ja 4, denge için yeni bir TPU JA-Frame, ayak altı köpüğünde bir değişiklik, daha hassas bir iç taban ve dayanıklılığı artırmak için haptik kullanımı ve birçok tasarım güncellemesi dâhil olmak üzere Ja 3'e göre çeşitli iyileştirmelere sahiptir.
- Nike, Ja 4'ü beş farklı renk grubunda piyasaya sürüyor.
- Ja 4, basketbolcuların Ja'nın imza ayakkabılarından beklemeye alıştığı avantajları daha düşük bir fiyata sunan yeni "12 Time" silüetiyle birlikte piyasaya sürülüyor.
Ja Morant, yeni bir sneaker lansmanıyla geri dönüyor ve benzersiz ayakkabı serüvenine, defans oyuncularını korkutacak yeni bir yapı taşı ekliyor. Nike Ja 4, gard oyun tarzı için geliştirilmiş ve süper yıldızın patlayıcı yan oyununa göre tasarlanmış bir basketbol ayakkabısı. Ja 3'e kıyasla, ayak altında hibrit ZoomX köpüğünden daha fazla denge sağlayan Cushlon 3.0'a geçiş ve basketbolcuların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan yeni Ja Frame destek sistemi gibi birkaç önemli güncelleme var.
Ja 4, 15 Ağustos 2026'da beş farklı renk grubunda 125 $'a satışa sunulacak. Özel tasarımlar için ek ücret alınacak. İşte bilmen gereken her şey.
Ja 4'ü Kaçırma
Ja Morant ayakkabı serisinin her yeni modelinde, ayakkabının daha çok Ja'ya benzemesi amaçlanıyor. Ja'nın azim ve sebat hikayesi, yeni nesil basketbolculara ilham veriyor. Güney Karolina'daki mütevazı köklerinden orta düzey bir üniversite tarafından seçilmesine kadar, kısa boylu basketbolcu her adımda zorlukların üstesinden geldi.
Nike ürün müdürü Monique Currie, "Ja'nın varlığı boyundan daha ağır basıyor ve bugünün çocuklarının da aynı zihniyeti taşımasını istiyoruz. Sahaya her adım attığında ortaya koyduğu azim ve kararlılık, aynı tutkuyla oynayan sporcular için bağlayıcı bir unsur haline geliyor." diyor.
Daha da önemlisi Ja 4, önceki modelleri gibi Ja'nın görüşlerinden ilham alıyor. Üst kısmın sıra dışı, agresif dokusunun Ja'nın patlayıcı oyun stilinin yaratıcı bir ifadesi olmasına şaşmamalı. Kısacası, ayakkabının her yerinde o var.
Currie, "Bu bir ayakkabıdan daha fazlası." diyor. "Bu bir hareket ve bir an. Sporcuların, Ja'nın sahaya adım attığı anda taşıdığı özgüveni, azmi ve duruşu hissetmeleri için bir fırsat."
Ja 3'ten Ja 4'e neler değişti?
Tanıdık yaklaşıma rağmen Ja 4 ve Ja 3 arasında bazı belirgin farklılıklar var. En dikkat çekici yeniliklerden biri taban yapısı. Ja 3'te hibrit ZoomX köpük kullanılırken 4'te Cushlon 3.0'a geçildi. Bu, yükseltilmiş bir Super Critical Foam taban astarı ile birlikte hassas, patlayıcı ve dengeli bir koşu deneyimi sağlıyor. TPU JA-Frame ayağı sararak sıçrama, hızlı dönüşler ve potaya hücum sırasında ayağının sabit kalmasına yardımcı olur.
Haptik kullanımı daha dokulu bir görünüm yaratır, daha fazla boyutluluk sağlar ve dayanıklılığı artırır. Dış tabandaki kavrayışlı hassas tutuş deseni de Ja logosundan ilham almıştır. Bu, ayakkabının önceki modelinde görülen belirgin "JA" logosuna kıyasla daha zarif bir duruş.
Tasarım söz konusu olduğunda Ja 4 benzersiz bir denge kuruyor. Tasarım ekibi, en son modelde daha sade, daha modern, performans odaklı ve daha basit bir yaklaşım benimserken keskin açılar kullanarak cesur bir duruşu korudu. Bunun ayrılmaz bir parçası, Ja'nın ünlü Bulldog hareketinden ilham alan diş şeklindeki "JA" logosunun uygulanmasıdır.
Nike uzman ürün tasarımcısı Leon Gu, "Herkes Ja'nın havada yürüdüğü anları hatırlıyor ama bir de buldog hareketi var. İnsanlar onun zeminde ne kadar patlayıcı olduğunu bazen unutuyor." diyor. "Bu yüzden o hızı tekrar ön plana çıkarmak istedik."
Gizli mesajlar ve benzersiz tasarım öğeleriyle dolu olan Ja'nın imza niteliğindeki ayakkabı serisinin en yeni üyesi, hem deneyimli hem de çaylak basketbolcuları ön plana çıkaracak şekilde tasarlandı. Oyuncuların Ja'nın imza ayakkabılarından beklemeye alıştığı temel özellikleri daha düşük bir fiyata sunan yeni 12 Time silüeti de kısa bir süre sonra piyasaya sürülüyor.
Ja 4 Lansman Bilgileri
Ja 4'ün 13 Ağustos 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve nike.com ile belirli perakende satış noktalarında satışa sunulacak. 12 Time, 2026 Eylül'ünün başlarında piyasaya sürülecek.
Ayakkabı, beş renk grubunda çifti 125 $'a satışa sunulacak. Özel tasarımlar için ek ücret alınacak.
SSS
Nike Ja 4'te Ja 3'e kıyasla neler yeni?
En büyük yeniliklerden biri, sporculara daha fazla destek sağlamak için taban köpüğünde yapılmıştır. Ja 4, Ja 3'te kullanılan hibrit ZoomX'ten Cushlon 3.0'a geçiş yapıyor. Bu, oyuncuların tereddüt etmeden sıçramalarını ve hızla toparlanmalarını sağlıyor. Ayrıca iç taban, yeni bir TPU JA-Frame ve diğer benzersiz tasarım öğelerinde de önemli güncellemeler yapıldı.
Nike Ja 4 gardlar için uygun mu?
Ja 4, daha çok gard oyun tarzı için geliştirilmiş olsa da genel anlamda belirli bir pozisyona yönelik değildir ve pozisyondan ziyade bir oyun tarzı için tasarlanmıştır.
Ja Morant'ın ayakkabıları ne kadar dayanıklı?
Ja 4, güç ve dayanıklılık için seçilen malzemelerle uzun süreli desteğe odaklanarak üretilmiştir.
Ja 4 ayağa tam oturur mu?
Ayak tarağında ekstra alan sağlamak için yarım numara büyük dene.