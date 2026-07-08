Nike Ja 4: Ja'nın Ayakkabı Serüveninde En Yeni Durak

Ja Morant ayakkabı serisinin her yeni modelinde, ayakkabının daha çok Ja'ya benzemesi amaçlanıyor. Ja'nın azim ve sebat hikayesi, yeni nesil basketbolculara ilham veriyor. Güney Karolina'daki mütevazı köklerinden orta düzey bir üniversite tarafından seçilmesine kadar, kısa boylu basketbolcu her adımda zorlukların üstesinden geldi.

Nike ürün müdürü Monique Currie, "Ja'nın varlığı boyundan daha ağır basıyor ve bugünün çocuklarının da aynı zihniyeti taşımasını istiyoruz. Sahaya her adım attığında ortaya koyduğu azim ve kararlılık, aynı tutkuyla oynayan sporcular için bağlayıcı bir unsur haline geliyor." diyor.

Daha da önemlisi Ja 4, önceki modelleri gibi Ja'nın görüşlerinden ilham alıyor. Üst kısmın sıra dışı, agresif dokusunun Ja'nın patlayıcı oyun stilinin yaratıcı bir ifadesi olmasına şaşmamalı. Kısacası, ayakkabının her yerinde o var.

Currie, "Bu bir ayakkabıdan daha fazlası." diyor. "Bu bir hareket ve bir an. Sporcuların, Ja'nın sahaya adım attığı anda taşıdığı özgüveni, azmi ve duruşu hissetmeleri için bir fırsat."