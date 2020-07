Güçlü Bacaklar için 3 Lunge

Daha hızlı koşmak ve daha kuvvetli, sağlam şekilde hareket etmek için vücudunu çalıştır.

Kuvvetli bacaklar, her türlü hareket ve antrenmanda sana güç veren motorlardır. Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso'nun göstereceği üç lunge hareketi, yeni antrenman hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak.



Koşu, ağırlık kaldırma ve eğlence amaçlı sporlarda sana güç verecek kuvvetli bacaklar istiyorsan ileri doğru lunge yapmalısın. Bu temel vücut ağırlığı egzersizi karnını, kalça kaslarını, kuadriseps kaslarını, hamstring kaslarını, baldırlarını ve dizlerin ile ayak bileklerindeki küçük kasları kuvvetlendirirken dengesizlikleri de düzeltir. Yani zaman içinde ağır yükleri kaldırma kabiliyetin artmakla kalmaz. Aynı zamanda dengeni ve sağlamlığını da güçlendirirsin. Bu da her türlü hareket için avantajdır.



İleri doğru lunge hareketinin yönünü, hızını veya ivmesini değiştirdiğin zaman başka kasları çalıştırırsın, kardiyo faydaları elde etmeye başlarsın ve bacaklarını güçlü hareketlere hazırlayarak her türlü sporda faydasını görürsün.



Hareketi nasıl değiştireceğinden emin değil misin? Merak etme. Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso, vücudunu yepyeni şekillerde çalıştırman için bu vazgeçilmez alt vücut egzersizinin varyasyonlarını paylaşıyor.