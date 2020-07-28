Güçlü Bacaklar için 3 Lunge

Hazırlayan: Nike Training
Daha hızlı koşmak ve daha kuvvetli, sağlam şekilde hareket etmek için vücudunu çalıştır.
Kuvvetli bacaklar, her türlü hareket ve antrenmanda sana güç veren motorlardır. Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso'nun göstereceği üç lunge hareketi, yeni antrenman hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak.
Koşu, ağırlık kaldırma ve eğlence amaçlı sporlarda sana güç verecek kuvvetli bacaklar istiyorsan ileri doğru lunge yapmalısın. Bu temel vücut ağırlığı egzersizi karnını, kalça kaslarını, kuadriseps kaslarını, hamstring kaslarını, baldırlarını ve dizlerin ile ayak bileklerindeki küçük kasları kuvvetlendirirken dengesizlikleri de düzeltir. Yani zaman içinde ağır yükleri kaldırma kabiliyetin artmakla kalmaz. Aynı zamanda dengeni ve sağlamlığını da güçlendirirsin. Bu da her türlü hareket için avantajdır.
İleri doğru lunge hareketinin yönünü, hızını veya ivmesini değiştirdiğin zaman başka kasları çalıştırırsın, kardiyo faydaları elde etmeye başlarsın ve bacaklarını güçlü hareketlere hazırlayarak her türlü sporda faydasını görürsün.
Hareketi nasıl değiştireceğinden emin değil misin? Merak etme. Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso, vücudunu yepyeni şekillerde çalıştırman için bu vazgeçilmez alt vücut egzersizinin varyasyonlarını paylaşıyor.
Başlamadan Önce Yapman Gereken Üç Şey
Hemen Deneyebileceğin Üç Lunge Varyasyonu
Bu üç hareket, vücudunu normal ileri doğru lunge'dan farklı açılarda ve hareket düzlemlerinde çalıştıracaktır. Her egzersize 8-10 tekrarlı bir setle başla ya da egzersizlerden birini seçip bacak başına 8-10 tekrarlı 2-3 set yap. Sadece vücut ağırlığını kullanarak, kaliteli bir şekilde tekrar yapmaya çalış (yani yavaş ve kontrollü şekilde hareket et). İlerledikçe harekete ağırlık ekleyebilir ya da tekrar ve set sayısını artırabilirsin; ama başta duruşunu kontrol etmeyi hiç bırakma.
1. Yan Lunge
Çalıştırdığı kaslar: Karın kasları, kalça kasları, kuadriseps kasları, hamstring kasları, baldırlar
Hareketi Kolaylaştır
Hareketi daha da yavaş yap. Alternatif olarak, dengeni ve kuvvetini artırana kadar tekrar ve set sayısını azaltabilirsin.
Hareketi Zorlaştır
Harekete ağırlık ekle. Sırtında halter, iki elinde dambıl taşıyabilirsin ya da kadeh pozisyonunda (yani kollarını bükerek göğüs hizasında) kettlebell, dambıl ya da sağlık topu tutabilirsin. Üst vücudunu kadeh pozisyonundan daha çok çalıştırmak için lunge pozisyonu alırken ağırlığı öne götür.
2. İzometrik Reverans Lunge
Çalıştırdığı kaslar: Karın kasları, kalça kasları, kuadriseps kasları, hamstring kasları, uyluk içleri, baldırlar
Hareketi Kolaylaştır
Yana doğru izometrik hareketi yapmadan reverans lunge yap (1. ve 2. adımlar).
Hareketi Zorlaştır
Kadeh pozisyonunda kettlebell veya dambıl tutarak harekete ağırlık ekle.
3. İleri Doğru Lunge ve Diz Kaldırma
Çalıştırdığı kaslar: Karın kasları, kalça kasları, kuadriseps kasları, hamstring kasları, baldırlar
Hareketi Kolaylaştır
Ters lunge ve diz kaldırma hareketini yap. Bir bacağını arkaya atarak ters lunge yap, sonra öndeki ayağından güç alarak zıpla ve arkadaki dizini göğüs yüksekliğine kadar kaldır.
Hareketi Zorlaştır
Direnci artırmak için iki elinde hafif birer ağırlık tut.
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