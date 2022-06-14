Egzersizini Regl Döngünle Senkronize Etmenin Yolu. Hiç Sorulmamış Sorular

Şimdiye kadar iyi antrenman yaptığını düşünüp akışını neden değiştirmen gerektiğini sorgulayabilirsin. Ancak regl döngüne göre antrenman yapmanın daha iyi bir sporcu olmanı sağlamanın yanında birçok faydası var (tabii ki kişisel rekorunu kırmak da iyi bir başlangıç olacaktır). İlk olarak bu faydaları konuşacağız.

1. Fayda: Fizyolojini Tanırsın

Regl döngülerinden konuştuğumuzda birçoğumuzun aklına regl gelir. Ancak regl, döngünün yalnızca başlangıcını oluşturur. Döngün, reglinin birinci gününde başlar ve bir sonraki reglinden bir gün önce biter. Aradaki dönemde vücudun bir yumurta hücresini dışarı atar ve yumurtalıklarının dışarı attığı yumurta hücresi döllenmezse rahim duvarından kan gelir. Bu süreçte östrojen ve progesteron hormonlarının seviyesinde dalgalanmalar olur ve vücudunun tüm sistemleri bundan etkilenir. Nasıl hissettiğin, nasıl düşündüğün ve vücudunun nasıl adapte olup tepki verdiği değişir.

Bazı günlerde rahatlıkla daha uzun koşup daha ağır ağırlıklar kaldırmanın, diğer günlerde ise restoratif yoga yapmak istemenin sebebi budur. Bazen de hiçbir şey yapmak istemezsin. Bu sadece fitness düzeyine değil, regl döngünün hangi evresinde olduğuna da bağlıdır. Kadın sporcuların fizyolojisinde uzman olan Dr. Stacy Sims, fizyolojinin egzersiz ve performans üzerindeki etkisini anlamanın önemli olduğunu söylüyor. "Döngüne göre antrenman yapmak hem ruh haline iyi gelir hem de premenstrüel semptomları (PMS) azaltarak daha fit, daha güçlü ve daha hızlı hissetmeni sağlar."