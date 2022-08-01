Okula Hazırlık: Çocukların Pozitif Zihin Yapılarını Destekle

Kalbin göğsünden fırlayacakmış gibi heyecanlandığın, ellerin ve dizlerin titrediği için yapacağın işi yapmakta zorlandığın oldu mu?

İyi performans gösterme baskısı, çocukların bu tarz şeyler yaşamasına neden olur.

100 metre yarışında, okulun yetenek yarışmasında veya sınıfa yapılan sunumda iyi performans gösterme arzusu, güçlü bir duygudur. Ama bu arzu, baskıyı beraberinde getirir. İyi bir iş çıkaramama korkusu, çocukları bunaltabilir ve istedikleri performansı göstermelerini engelleyebilir.

Onlarla duyguları hakkında konuşmak ve heyecan duymalarının doğal olduğunu söylemek faydalı olur. Heyecan duyarız, çünkü yaptığımız işi önemseriz. Basit bir teknik kullanarak heyecanın başa çıkılamaz hale gelmesini önleyebiliriz.

Heyecanlandığımız zaman nefes almamız değişir. Kısa ve sık nefes alıp veririz. Bu nefes alma şekli, "savaş veya kaç veya don" tepkimizi tetikler.

Çocuğuna, bununla mücadele etmek için nefes vermesine odaklanmasını söyle. Uzun, yavaş, kontrollü bir şekilde nefes versin. Bunu yaptığında sakinleşecek ve vücudunun "dinlen ve hazmet" sistemini etkinleştirecektir. Nefes verirken altın renginde bir sicimi kendisinden uzağa üflediğini ve onunla birlikte heyecanının bittiğini hayal etmesi de işe yarayabilir.