Çevrendekiler Yediklerini Etkiler

Duyularına kulak ver.

Çevremiz diğer duyulara da hitap eder. Örneğin, işitme duyusu önemli bir rol oynar. Mutfak masanda, arka planda açık duran bir TV var mı? Atıştırırken müzik çalıyor mu? Journal of the Academy of Marketing Sciences'ta yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, bu senaryoların seni daha fazla ve daha sağlıksız yiyecekler yemeye yöneltebileceğini iddia ediyor.



Çalışmanın yazarları, yüksek seslerin kalp atış hızımızı artırdığını ve stres yarattığını, bunun da bilinçaltında bizi daha çok ve daha hızlı yemeye, ayrıca kalori ve yağ açısından zengin, rahatlatıcı yiyecekleri tercih etmeye itebileceğini söylüyor.