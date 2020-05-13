Çevrendekiler Yediklerini Etkiler

Tüm bu ayrıntıların ortak noktası şu: En sağlıklı şekilde beslenmek istiyorsan çevrene dikkat etmelisin.



Scott-Dixon şöyle diyor: "Bu noktada bir süreklilik tasavvur ediyorum. Her öğünde çevremin mükemmel olmasına çalışmıyorum; öğünlerimi her seferinde biraz daha iyi bir ortamda yemeyi hedefliyorum." Örneğin, çalışma masanda yemek yemediğin günlerin sayısını haftada bir gün artırabilir ya da akşam yemeğinde sosyal medyaya bakıyorsan haftada bir kez bakmamayı deneyebilirsin.



Tüm bunlar bize; anın içinde, sakin ve sağlıklı beslenme tercihleri yapmaya hazır olmak için çevrende büyük, kapsamlı değişiklikler yapmak zorunda olmadığını söylüyor. İşe küçük şeylerden başla. Yemek yemek için düzgün, davetkar bir alan oluştur. Dikkat dağıtıcı faktörleri azalt. Yemek takımlarının, arka plan gürültüsünün, yanındaki kişinin etkisini düşün. Çevreni dilediğin gibi tasarlamak için atacağın bu küçük adımlar, sürekli bir pozitif ivme oluşturacak ve nihayetinde büyük sonuçlar verecektir.



Alışkanlık Haline Getir: Gün içinde en az bir öğünde yemek masasında oturmak gibi çevrende yapabileceğin küçük, pozitif bir değişiklik bul. Bu yeni davranışı, yemeğe hangi saatte başladığını telefonundan kontrol etmek gibi sahip olduğun bir alışkanlıkla birleştir. Telefonuna baktığında kendine "oturma zamanı!" de. Bunu her yaptığında kendini kutla; bu davranış, rutinin oturmasına yardımcı olacaktır.