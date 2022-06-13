Antrenman Programı ve Regl Döngüsü Senkronizasyonu

Bir hafta yüksek yoğunluklu interval antrenmanını sabırsızlıkla beklediğin, diğer hafta ise yalnızca savasana yapıp rahatlamak istediğin zamanlar olmuştur. Bunun nedenini hiç merak ettin mi? Yanıtı regl döngün esnasında hormonlarında görülen dalgalanma olabilir.

Vücudunu anlar ve antrenmanını regl döngüne uyarlarsan stres seviyeni kontrol edebilir, bağışıklığını güçlendirebilir ve performansını iyileştirebilirsin. Bu da kendini daha fit, güçlü ve genel olarak daha iyi hissetmeni sağlayacaktır.

"Kadınlar, erkeklerin minik versiyonları olmadığı için o şekilde antrenman yapmamalıdır."

Dr. Stacy Sims

Kadın Sporcu Fizyolojisi Uzmanı

Stacy Sims'in yardımıyla regl döngünün temel evrelerine göre antrenman yapmana yardımcı olacak NikeSync adlı yeni bir antrenman koleksiyonu oluşturduk. Başlangıç noktası olarak reglinin ilk gününü seç ve antrenmanını döngünle senkronize etmeye başla. Böylece antrenmanından en yüksek verimi elde edebilirsin.