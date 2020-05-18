7 Dakikalık Aile Antrenmanı

Hareket
Son güncellenme tarihi: 20 Mayıs 2020

Hazırlayan: Nike Training

7 Dakikalık Aile Antrenmanı

Aile üyelerinin enerjisini yüksek tutmak için bu aile dostu antrenmanı dene.

Evde vaktini ekran karşısında geçiren çocukların esnemesi, hareket etmesi ve oynaması çok önemlidir. Çocuklarının enerjisini yüksek tutmak için onlarla birlikte yapabileceğin bu aile dostu antrenmanı deneyebilirsin.

Çocukların saatlerce ders çalıştıktan veya ekran karşısında vakit geçirdikten sonra hareket etmesi gerekir ve oyun oynamayı çocuklardan daha iyi bilen kimse yoktur. O yüzden onları antrenman partnerin yapıp birlikte hareket etmeye ne dersin?

Masa Başında Oturmaya Karşı Detoks

Tüm vücudu gevşetecek olan bu 7 dakikalık antrenman, masa başında oturmanın etkilerini vücudumuzdan atmamız için tasarlandı. Çocukların ekran karşısında normalden daha fazla zaman harcıyorsa onları ayağa kaldır ve hareket etmeye başlayın.

Daha çok eğlenmek için Dizi Karna Çekme hareketi sırasında kimin daha uzun süre dengede duracağını görmek için onlara meydan okuyabilirsin. Önce dengesini kaybeden bir tur daha yapar! En uzun dengede duran, tüm ailenin yapması için ekstra bir hareket önerebilir!

Çocukları hareket ettirecek daha fazla oyun ve aktivite için NTC Uygulamasında "Tüm Aile İçin" ifadesini arat.

Tüm Vücudu Çalıştıran 7 Dakikalık Antrenman için çocukları topla

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Tüm Vücudu Çalıştıran 7 Dakikalık Antrenman için çocukları topla

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7 Dakikalık Aile Antrenmanı, Nike Training Club'a Katıl

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Orijinal yayınlanma tarihi: 18 Mayıs 2020

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