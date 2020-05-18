7 Dakikalık Aile Antrenmanı

Tüm vücudu gevşetecek olan bu 7 dakikalık antrenman, masa başında oturmanın etkilerini vücudumuzdan atmamız için tasarlandı. Çocukların ekran karşısında normalden daha fazla zaman harcıyorsa onları ayağa kaldır ve hareket etmeye başlayın.



Daha çok eğlenmek için Dizi Karna Çekme hareketi sırasında kimin daha uzun süre dengede duracağını görmek için onlara meydan okuyabilirsin. Önce dengesini kaybeden bir tur daha yapar! En uzun dengede duran, tüm ailenin yapması için ekstra bir hareket önerebilir!



Çocukları hareket ettirecek daha fazla oyun ve aktivite için NTC Uygulamasında "Tüm Aile İçin" ifadesini arat.