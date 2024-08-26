2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Never Stop, Never Done.

Kadınlar Euro 2022: Never Settle, Never Done
Kadın futbolunda bugüne kadar hiç görmediğin bir dönemin başlangıcına şahit olacaksın.
Yıllardır bütün dünya, kadın sporlarının tarihini ve gelişimini konuşuyor. Tüm gözlerin kadın futboluna çevrileceği bu yaz, yarının sporunu değiştirecek olan kadınların ve kız çocukların ne kadar öz güvenli ve yetenekli olduğunu herkes görecek.
Valentin Petit'in yönettiği ve Dişi Aslanlar'ın kaptanı Leah Williamson, Fransız Marie-Antoinette Katoto, Barcelona oyuncusu Alexia Putellas, Norveçli Ada Hegerberg, Magda Eriksson, Chelsea oyuncusu Pernille Harder, sokak futbolunun dünyaca ünlü ismi Rocky Hehakaija gibi isimler ile Avrupa'nın amatör takımlarında oynayan kız çocukların rol aldığı yeni videomuz, kadın futbolunun zirve yapan hızını, teknik kapasitesini ve kalitesini gözler önüne seriyor.
Bu videonun kendisi ve sporu için ne anlama geldiğini sorduğumuz, Rocky, şunları söyledi:
"Bu projenin parçası olmak, benim için çok önemli bir olay ve hayallerimin gerçekleşmesi demek. Küçükken Nike'ın şaşaalı reklamlarını görürdüm ve sokaklarda arkadaşlarımla onları taklit etmeye çalışırdım. Nike, kadın futbolunun ne kadar güçlü olduğunu ve geçici bir trend olmadığını tüm dünyaya gösteriyor."
Daha Fazlasını İstemeye Devam
Bugünkü sporcuların ve sporun ne kadar ilerlediğini kabul ederken sporun gelecekte daha da iyi bir noktaya gelmesini sağlayacak değişiklikler için çalışıyoruz. Bugün futbol hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştı (yatırımlar, medya ilgisi ve seyirci sayıları rekorlar kırıyor). Üstelik amatör futbolla ilgilenen kız çocukların sayısı da hiç olmadığı kadar yüksek. Bu başarılar ne yok sayılabilir ne de önemsiz gösterilebilir.
Bugün futbol dünyasının içinde olanlar, futbolun geleceğinin daha iyi olması için üzerlerine düşeni yapıyor. Ada Hegerberg, kadın futbolunda eşitlik için yorulmak nedir bilmeden çalışıyor. Street Football x Barcelona ile Women’s Soccer School Barcelona gibi kuruluşlar, seviyesi ne olursa olsun tüm sporcuların futbol keyfini yaşamasını ve futbolun avantajlarından yararlanmasını sağlıyor. Londra'da eski profesyonel futbolcu Mollie Kmita'nın kurduğu futbol akademisi Level7Academy, 400'den fazla sporcu öğrenciye tam zamanlı kolej programları sunuyor. Öte yandan Grenfell Athletic FC kulübü, 2021 yılında kadın takımını kurdu ve ilk turnuvasına bu yıl katılmayı planlıyor.
Ancak futbolun ulaştığı nokta, rehavete kapılmamıza neden olmamalı. Hep daha fazlasını istemekten asla vazgeçmemeliyiz. Kadınların futbolu profesyonel oynamak için daha fazla fırsata sahip olması, yatırımların çoğalması, sporun her seviyesine erişimin artması ve kadın futbolunun medyada daha geniş yer alması gerekiyor.
Tüm dikkatlerin kadın sporculara çevrileceği şu günler, spor dünyası için çok önemli. Nike, sporu ileriye taşımak için yatırım yapmaya devam edecek. Daha yolun başındayız.
Bu yaz, kadın futbolu için dönüm noktası olacak. Kadın futboluyla uzaktan yakından ilgisi olan herkesin amacı, onu zirveye çıkarmak olmalı.
Never Settle, Never Done.