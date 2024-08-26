2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Never Stop, Never Done.

Yıllardır bütün dünya, kadın sporlarının tarihini ve gelişimini konuşuyor. Tüm gözlerin kadın futboluna çevrileceği bu yaz, yarının sporunu değiştirecek olan kadınların ve kız çocukların ne kadar öz güvenli ve yetenekli olduğunu herkes görecek.

Valentin Petit'in yönettiği ve Dişi Aslanlar'ın kaptanı Leah Williamson, Fransız Marie-Antoinette Katoto, Barcelona oyuncusu Alexia Putellas, Norveçli Ada Hegerberg, Magda Eriksson, Chelsea oyuncusu Pernille Harder, sokak futbolunun dünyaca ünlü ismi Rocky Hehakaija gibi isimler ile Avrupa'nın amatör takımlarında oynayan kız çocukların rol aldığı yeni videomuz, kadın futbolunun zirve yapan hızını, teknik kapasitesini ve kalitesini gözler önüne seriyor.

Bu videonun kendisi ve sporu için ne anlama geldiğini sorduğumuz, Rocky, şunları söyledi:

"Bu projenin parçası olmak, benim için çok önemli bir olay ve hayallerimin gerçekleşmesi demek. Küçükken Nike'ın şaşaalı reklamlarını görürdüm ve sokaklarda arkadaşlarımla onları taklit etmeye çalışırdım. Nike, kadın futbolunun ne kadar güçlü olduğunu ve geçici bir trend olmadığını tüm dünyaya gösteriyor."