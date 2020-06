Prioritera dig själv med self care

"Den bästa metaforen för det här är när man sitter på flyget och ombeds att vid en nödsituation först sätta på sig sin egen syrgasmask innan man hjälper andra", säger Angela Duckworth, professor på University of Pennsylvania och författare till boken Grit: The Power and Passion of Perseverance. "Innan du kan ta hand om någon annan måste du först ta hand om dig själv genom motion, sömn, yoga eller något annat som ger dig ny energi." Det kan verka självklart, men för att bli en starkare person – och få den uthållighet som krävs för att övervinna hinder i träningen och livet – hjälper det att anta olika utmaningar med laddade batterier.



Den vanligaste ursäkten för att inte ta hand om sig själv är: "Jag har för mycket att göra". Men försök säga det till fotbollsstjärnan Julie Ertz i amerikanska OS- och VM-truppen. Varje morgon stiger hon upp extra tidigt för att få lite tid för sig själv innan den tuffa träningen börjar. "Jag älskar det faktum att jag är morgonpigg. Jag dricker kaffe, tar en löprunda och läser. Det är min egentid på morgonen", säger hon. "Jag behöver utrymme för mental återhämtning. Att vara för mig själv hjälper mig att tänka positivt och fundera på var jag befinner mig och var jag borde vara."



Trots att hon har ett fullspäckat schema försöker Ertz att hitta fler stunder i tillvaron för att ta hand om sig själv med bland annat simning, lugn yoga, nio timmars sömn, meditation och regelbunden massage. "Massage är väldigt avkopplande, inte bara för musklerna utan också för sinnet", säger Ertz. Tiden som Ertz ägnar åt att ta hand om sig själv hjälper henne också att få bra resultat på planen.



Om det är något vi kan lära oss av Ertz rutiner utanför planen, så är det att det faktiskt är mer osjälviskt att hand om sig själv. Vi vill att du också försöker hitta mer tid till att göra saker som ger dig ny energi och sedan funderar på om träningen, jobbet och dina relationer känns lite lättare när du haft tid att sätta på dig din egen syrgasmask först. Prova också att göra den här lilla förändringen för att lättare avsätta tid för dig själv i vardagen.



Gör det till en vana: Försök att lägga till en stund där du tar hand om dig själv och gör något annat varje dag. Det kan vara att ta ett djupt andetag varje gång du stannar vid ett rödljus, eller att fokusera på dagens mål medan du äter frukost istället för att kolla sociala medier. Beröm dig själv varje gång du ägnat en stund åt att ladda batterierna. Det är det bästa du kan göra för alla i ditt liv.