Ska man synka träningen med  menscykeln?

Vi börjar från början: Dag 1 är första mensdagen, och det är väldigt individuellt hur man känner sig. Vissa kvinnor känner sig hur starka som helst, medan andra känner sig helt knockade av sina symtom. Både östrogenet och progesteronet ligger på sina lägsta nivåer, säger Sims.



Om du mår bra kan du utnyttja de låga hormonnivåerna så här:

Träna högintensivt.

Fysiologiskt sett är det här en bra tid att pusha dig själv, så passa på att testa några HIIT-pass eller spring fort. Börja lyfta.

Ta upp de tunga vikterna. Dina muskler återhämtar sig snabbare från påfrestning till följd av metaboliska skiftningar.

Inte för dig? Om du brukar få symtom som mensvärk, hjärndimma och magproblem är det bäst att vänta tills det har lagts sig innan du testar något av det som nämnts ovan. (Och ät anti-inflammatorisk mat med mycket kalcium, D- och B-vitamin som bananer, naturell yoghurt och bladgrönsaker, säger Sims.) Testa i stället några av de här lättare aktiviteterna:

Ta en promenad.

Du kanske bara vill ligga i soffan (och det ska du absolut göra också!), men att gå ut kan vara bra både för hjärnan och kroppen, säger Sims. Ta en promenad eller en kort löprunda, kanske till ett kafé. Rörelsen frigör endorfiner, som är kroppens naturliga smärtstillande medel. Tänk lätt rörelse.

Att öka blodcirkulationen kan minska smärtan. Yoga är ett sätt att göra det. Välj långsamma, mjuka rörelser, som Yin eller Hatha. Och förstärk effekten med enkla, motiverande mantran som ger dig ny energi till både hjärna och kropp.

Oavsett hur du känner dig kan du använda den här tiden till att sova extra. Din kroppstemperatur är lägre, vilket gör det lättare att sjunka in i din naturliga sömnrytm, säger Sims. (Ta med en varmvattenflaska eller värmekudde till sängen om mensvärken gör det svårt att somna.)