Shopping online: En guide till att beställa rätt

GÖR SMARTARE BESTÄLLNINGAR
Move To Zero
Snabbguide om beställningar
Visste du att dina returer gör skillnad? Genom att välja rätt produkter från början kan du spara tid och ansträngning och dessutom börja använda dem direkt när du får dem.
Ta reda på allt om produkten
Har du hittat något du gillar? På produktsidan kan du klicka på Visa produktinformation innan du bestämmer dig. Där finns all möjlig information om produkten: vilka material den är tillverkad av, tvättanvisningar och fördelar. På så sätt blir det lättare att avgöra om den är något för dig innan du beställer.
Storleksguider
Oavsett vad du shoppar är det viktigt att hitta rätt storlek. Alla kroppar är ju olika, så här är några tips om hur du hittar rätt passform för skor, kläder och annat.
Koll på klädstorlekar
Är du osäker på vilken klädstorlek du ska välja? Börja med att titta under Storlek och passform. Där får du veta hur lång modellen är och vilken storlek hen har, så att du kan föreställa dig hur plagget skulle sitta på dig. I storlekstabellen finns mer information, och du kan också jämföra med storleken på plagg du redan har. Om du fortfarande är osäker kan du gå till en Nike Store och prova plagget.
Skor som sitter rätt
För att välja rätt storlek på skor kan du utgå från de skor du redan har, eller mäta din fot och jämföra med storlekstabellen. Du kan också besöka en Nike Store om du vill prova skorna och få hjälp och råd av en Store Athlete.
Det här med returer
Det är förstås enkelt att bara skicka tillbaka en produkt om den inte passar, men genom att gå till en fysisk butik får du snabb hjälp med att hitta rätt passform och storlek. Leta upp en Nike Store nedan och ta hjälp av någon av våra Store Athletes.
Ge nytt liv till nästan nya skor
När skor skickas tillbaka till oss försöker vi alltid hitta sätt att förlänga deras livslängd. Det är en del av vår Move to Zero-resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall, för att säkra sportens framtid. Om skorna är nya eller så gott som nya rengör och kontrollerar vi dem noggrant för hand innan de hamnar på butikshyllan igen, så att någon annan kan köpa dem för ett lägre pris. Alla skor som säljs på det här sättet får ett lite längre liv på fötterna istället för att hamna på soptippen.