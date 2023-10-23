Shopping online: En guide till att beställa rätt

När skor skickas tillbaka till oss försöker vi alltid hitta sätt att förlänga deras livslängd. Det är en del av vår Move to Zero-resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall, för att säkra sportens framtid. Om skorna är nya eller så gott som nya rengör och kontrollerar vi dem noggrant för hand innan de hamnar på butikshyllan igen, så att någon annan kan köpa dem för ett lägre pris. Alla skor som säljs på det här sättet får ett lite längre liv på fötterna istället för att hamna på soptippen.