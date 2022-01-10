Så gör du för att springa längre på ett säkert sätt

Som hjälp för dig att utvecklas som löpare rekommenderar Gabbett den metod han använder för sina atleter: den akut-kroniska arbetsbelastningskvoten. Namnet låter kanske krångligt, men i praktiken är metoden enkel. "Den tar hänsyn till hur mycket du har sprungit den här veckan [akut] jämfört med hur mycket du har sprungit de senaste fyra veckorna [kroniskt]", förklarar han. (Om du inte har sprungit i fyra veckor ännu bör du hålla dig till en distans som du känner att du klarar av relativt enkelt under den första månadens löpträning. Det ger dig en grund att utgå ifrån när du sedan använder kvoten för att utvecklas.)



"Det ger dig en feedbackcykel", säger Gabbett. Varje gång du utökar belastningen genom veckodistans eller tempo ska du känna efter hur du mår direkt efteråt ("Jag ägde de där backarna") och inom 48 timmar ("Jag har så mycket träningsvärk"). Baserat på den informationen kan du sedan bestämma dig för om du bör öka ytterligare eller kanske lägga lite mer tid på återhämtning, säger han.



Om du till exempel har sprungit 16 kilometer i veckan de senaste veckorna och ökade till 24 km den här veckan innebär det att belastningen blivit 1,5 gånger större. Om det kändes jobbigt eller dåligt kanske du bör ligga kvar på 24 km nästa vecka också eller till och med återgå till 16 igen. Men om det kändes bra kan du testa att öka distansen lika mycket nästa vecka. Men även om det kändes helt fantastiskt brukar det vara bäst att inte överskrida ökningen på 1,5 gånger belastningen: Forskning visar att en akut-kronisk arbetsbelastningskvot mellan 0,8 och 1,3 förknippas med låg skaderisk, medan skaderisken ökade avsevärt vid en kvot på mer än 1,5.

Ett annat mycket viktigt verktyg som hjälper dig vidare med löpningen: styrketräning. Forskning pekar på att fokuserad styrketräning med inriktning på sätesmuskler och corestyrka kan bidra till att förebygga vissa vanliga skador vid överbelastning, eftersom det stärker skelett, senor och muskler så att de lättare kan hantera den höga belastningen, säger Mayer. Försök löpträna varannan dag och jobba på styrkan (och så klart återhämtningen) däremellan.

Kanske är varken tålamod eller matte din bästa gren, men du kommer garanterat att se saker i ett annat ljus när du blir en bättre löpare med en starkare kropp – utan smärta och utan problem.