Så övervinner man prestationsångest, enligt coach Patrick Sang

Det här är du verkligen inte ensam om. Väldigt många löpare brottas med nervositet, särskilt precis före ett lopp.



För tävlingsatleter kan det tyvärr kännas som att den där nervositeten finns överallt. Och på sätt och vis stämmer det faktiskt ibland. För tävlingsmänniskor älskar att prata om att tävla: motståndare, personbästa, vad som står på spel. Så när atleter samlas och pratar i grupp kan det lätt kännas som att du är omringad av tävlingsnerver.



Ibland uppstår den känslan bland atleter av misstag. Andra gånger är det helt avsiktligt. Det kan vara bra att veta att en del löpare faktiskt använder sig av nervositet som ett sätt att distrahera sina motståndare och få dem att tappa fokus.



När jag tävlade i världsmästerskapen 1987 hade jag möjlighet att tävla mot flera stora atleter och en av dem hade ett fantastiskt sätt att distrahera sina motståndare före loppet. Han gick ned till startlinjen och sparkade på startblocken så hårt att det hördes över hela arenan. Jag tror att det var en medveten strategi – hur som helst var den väldigt effektiv.



Det jag vill komma till är att en del av den nervositet du upplever före loppet kan komma från omgivningen. Så steg ett är att förändra den. Fundera över vilka det är som alltid pratar om tävlingen och se till att distansera dig lite från dem. Testa att lyssna på musik, det brukar göra mig lugn inför ett lopp. Att läsa på kvällarna dagarna före ett viktigt lopp kan också hjälpa dig att tänka på något annat en stund. Se det som en övning i att avleda dig själv på startlinjen.