Så övervinner man prestationsångest, enligt coach Patrick Sang

Ask the Coach: "Hur får jag ordning på tävlingsnerverna?"
Coachning
Den här collegeatleten vill bara springa … raka vägen ut från arenan. Patrick Sang, Eliud Kipchoges coach, ger honom några praktiska råd.
Ask the Coach är en frågespalt med tips som hjälper dig att behålla ditt fokus.
F:
Hej Coach!
Jag har mer eller mindre sprungit sedan jag lärde mig gå. Löpning har alltid varit min sport. Jag går näst sista året på high school och är snabbast i skolans löparteam och bland de bästa i delstaten. Det blir mycket uppmärksamhet på mig – från släkt och vänner, tränare och teammedlemmar och dessutom från collegerekryterare – och jag börjar få svårt att hantera pressen. Alla verkar bara vilja prata med mig om mitt nästa lopp. Till och med på träningarna pratar de andra i teamet hela tiden om vilka konkurrenter de tror att jag kan slå. Det är så mycket som står på spel och varje gång jag närmar mig startlinjen numera känns det som att jag får svårt att andas. Paniken bara ökar ju mer jag försöker slappna av. Hur kan jag få ordning på tävlingsnerverna och börja njuta av löpningen igen?
Lika nervös inför varje lopp
17-årig löpare
S:
Det här är du verkligen inte ensam om. Väldigt många löpare brottas med nervositet, särskilt precis före ett lopp.
För tävlingsatleter kan det tyvärr kännas som att den där nervositeten finns överallt. Och på sätt och vis stämmer det faktiskt ibland. För tävlingsmänniskor älskar att prata om att tävla: motståndare, personbästa, vad som står på spel. Så när atleter samlas och pratar i grupp kan det lätt kännas som att du är omringad av tävlingsnerver.
Ibland uppstår den känslan bland atleter av misstag. Andra gånger är det helt avsiktligt. Det kan vara bra att veta att en del löpare faktiskt använder sig av nervositet som ett sätt att distrahera sina motståndare och få dem att tappa fokus.
När jag tävlade i världsmästerskapen 1987 hade jag möjlighet att tävla mot flera stora atleter och en av dem hade ett fantastiskt sätt att distrahera sina motståndare före loppet. Han gick ned till startlinjen och sparkade på startblocken så hårt att det hördes över hela arenan. Jag tror att det var en medveten strategi – hur som helst var den väldigt effektiv.
Det jag vill komma till är att en del av den nervositet du upplever före loppet kan komma från omgivningen. Så steg ett är att förändra den. Fundera över vilka det är som alltid pratar om tävlingen och se till att distansera dig lite från dem. Testa att lyssna på musik, det brukar göra mig lugn inför ett lopp. Att läsa på kvällarna dagarna före ett viktigt lopp kan också hjälpa dig att tänka på något annat en stund. Se det som en övning i att avleda dig själv på startlinjen.
En annan sak som kan hjälpa dig att lugna tävlingsnerverna före loppet är att fråga din coach om du kan få mer ansvar i teamet.
När jag upptäcker en löpare som tänker för mycket på tävlingen brukar jag erbjuda den löparen någon form av ledarroll i teamet. Det kan handla om att ta ansvar för att förbereda inför träningen eller att leda träningspassen. Hjärnan behöver sysselsättas och när löparen klarar av sin uppgift på ett bra sätt ökar självförtroendet och nervositeten dämpas. Det är därför alla löpare jag tränar har egna arbetsuppgifter på våra träningsläger – till och med Eliud Kipchoge!
Nu har du fått flera tips på hur du kan dämpa nervositeten, men det finns en annan sida av saken också: Nervositet måste inte vara något negativt. Jag har alltid känt mig ganska nervös inför tävlingar, men jag har lärt mig att använda det för att fokusera och påminna mig själv om vad som står på spel.
Om du kan öva dig på att fokusera på hur kroppen rör sig när du känner dig nervös kan det bli ett effektivt verktyg som hjälper dig att prestera när det gäller.
Jag började som hinderlöpare och hoppade över hinder och vatten. För att klara nästa hinder måste kropp och sinne samarbeta. Den tanken genomsyrar hela min strategi som löparcoach. Jag vill att mina löpare ska vara medvetna om hur händerna pendlar, hur benen rör sig och var de riktar blicken. Även under långdistanslopp där det kan kännas obekvämt att fokusera på sina fysiska upplevelser måste löparens kropp och sinne hela tiden vara synkroniserade. För när de är det kan löparen springa smartare istället för att jobba hårdare.
På ett sätt kan du se nervositeten som kroppens sätt att tala om att det är dags att vara redo och uppmärksam. Om du kan öva dig på att fokusera på hur kroppen rör sig när du känner dig nervös kan det bli ett effektivt verktyg som hjälper dig att prestera när det gäller. Kanske låter det som en omöjlig uppgift just nu, när din kropp snarare skriker åt dig att det är akut panikläge. Men om du testar de andra tipsen ovan och håller dig borta från stressande samtal, avleder dig själv med musik och läsning och tar på dig en ledande roll i ditt team kommer du kanske märka att nervositeten gradvis blir tystare, tills den mer är som en viskning.
Den viskningen kan du ta som ett meddelande. Budskapet är: "Nu är det dags att fokusera. Nu är det dags att andas. Nu är det dags att vara fullständigt närvarande i nuet." Kanske lyckas du aldrig helt bli av med dina tävlingsnerver, men du kan få dem att förändras. Och i sitt nya format kanske de till och med kan få dig att prestera bättre.
Coach Sang
Patrick Sang är en kenyansk löparcoach och före detta löpare. Sedan han blev coach åt Eliud Kipchoge 2002 har Sang hjälpt honom att vinna ett OS-guld, sätta världsrekord i maraton och bli först i världen med att springa ett maraton på under två timmar. Som internationell löpare för Kenya vann Sang silvermedaljer vid friidrotts-VM 1991, OS 1992 och friidrotts-VM 1993 på 3 000 meter hinder. I college tävlade Sang för University of Texas at Austin och satte skolrekord på 3 000 meter hinder.
Mejla askthecoach@nike.com med en fråga om hur du kan förbättra din mentala inställning inom sport eller träning.
Fotograf: Kyle Weeks
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