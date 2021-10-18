Road Ready: Nike Sole 2.0 x Össur Running Blade

Föreställ dig hur en atlet i världsklass tillverkar sin egen utrustning med hjälp av sax och lim i sitt garage.

Det kanske låter otroligt, men så såg verkligheten ut för paratriatleten Sarah Reinertsen, som brukade klippa bort sulorna från löparskor och fästa dem på sin löparfot (en särskild sportprotes).

"Det här kan vi göra bättre!" var den spontana reaktionen från Tobie Hatfield, en erfaren innovatör på Nike och före detta löparcoach, när han fick se Sarahs hemmagjorda lösning. Resultatet blev Nike Sole 1.0 – en grepplösning för varumärket Össurs löparfot som var revolutionerande för paraatleter över hela världen. Nu kunde de lägga undan sina gamla, slitna sulor och ta på en ny greppsula på några sekunder.

1.0-versionen var revolutionerande, men "vi designar inte perfekta produkter", säger Tobie i filmen ovan. Med det menar han att inom innovation finns det inget målsnöre. Nio år senare har en ny grupp atleter och innovatörer tagit över stafettpinnen och pushat utvecklingen ett steg längre.

Titta på filmen om storyn bakom Nike Sole 2.0. Läs sedan nedan om hur projektets chefsdesigner George Xanthos tog utvecklingen vidare.