Nike FC-looken: Maria
Kultur
Det finns en kreativ strategi bakom allt som Maria rör vid, från konstnärliga blandningar av mönster till att hylla kvinnliga fotbollsspelare, och de sportiga looks hon har skapat med oss här.
Beyond the Fit är en serie om nya kreatörer, deras personliga stil och identitet.
"Mitt arbete och min stil är inspirerade av fotboll", säger Maria Maleh, en mångsidig creative director och medgrundare till gräsrotsklubben Hamster FC. "Jag älskar vackra fotbollsställ med deras färgkombinationer, material, typografi och passform."
Vi träffade Maria i hennes hem/studio – och närliggande Hackney Marshes där hennes "Hammies" tränar – för att upptäcka en serie fotbollsinspirerade looks där plagg från National Team Collections mixats med plagg från Marias egen garderob. Scrolla ner för att se dem.
"Vår klubb grundades för att skapa en trygg plats för kvinnor där de kan vara sig själva. Vi lyfter varandra på ett systerligt sätt som jag verkligen uppskattar."
Maria
Creative director, stylist och medgrundare av Hamster FC
Skapa variation
"Jag har alltid älskat det visuella", säger Maria, som förutom att grunda ett fotbollslag startade sin egen kreativa studio. Här skapas ett kontrollerat visuellt kaos genom en spännande blandning av jaguartrycket på en brasiliansk landslagsbodysuit med ett psykedeliskt baslager och byxor i metallic.
Bekväm glam
Vi gav Marias engelska hemmatröja en twist med en matchande satinkorsett över och använde hennes mammas guldsmycken som accessoarer. "Vissa är lika gamla som jag ", säger hon. Jeans med hög midja, hennes favorit-Air Max-sneakers och en kappa med vintagevibbar ger en bekväm look.
En gamechanger
En del av Marias favoritspelare kommer från Brasilien. "Jag kommer aldrig att glömma hur de påverkade min syn på kvinnliga fotbollsspelare", säger hon. Vi skapade en look för utekvällar med den här mintgröna toppen med en skön pufferjacka och kjol i konstläder i en kolsvart nyans för att få den gröna färgen att sticka ut.
Foto: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Intervju: Grace Gordon