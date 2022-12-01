Nike FC-looken: Maria

En gamechanger



En del av Marias favoritspelare kommer från Brasilien. "Jag kommer aldrig att glömma hur de påverkade min syn på kvinnliga fotbollsspelare", säger hon. Vi skapade en look för utekvällar med den här mintgröna toppen med en skön pufferjacka och kjol i konstläder i en kolsvart nyans för att få den gröna färgen att sticka ut.