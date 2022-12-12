Nike FC-looken: Nicole

Nike FC-look: Nicole
Kultur
Nicoles kreativitet märks i allt hon gör – från det lokala fotbollslag hon leder till hennes färgstarka, orädda konst och personliga stil.
Beyond the Fit är en serie om nya kreatörer, deras personliga stil och identitet.
"En kombination av fotbollstjej och it-tjej." Så beskrev Nicole Chui sin personliga look för oss i ett e-postmeddelande – och vi blev genast sugna på att träffa henne.
Nicole spelade fotboll under sin uppväxt i Hong Kong och återupptäckte kärleken till sporten genom fanzinekulturen när hon flyttat till London. Idag inspirerar sporten alla delar av hennes liv – från konst och kläder till det lokala fotbollslaget och den inkluderande communityn hon varit med och skapat.
"Någon beskrev min look som 'redo att spela fotboll när som helst'. Omedvetet inspireras mina klädval alltid av sport", säger broderikonstnären Nicole som älskar att mixa och matcha med starka färger och oväntade material.
Vi träffade Nicole i närheten av hennes lägenhet i östra London – och i en garnbutik hon besöker ofta – för att välja ut och styla produkter från vår senaste National Team Collections. Bläddra ner och se hur hon väljer att blanda fotbollskläder med favoritplagg från sin egen garderob.
Ta fram kreativiteten
"Min [broderikonst] är färgstark, orädd och svår att missa – och det märks också på min klädstil. Nederländernas lila tröja är min favorit, i kombination med mina orangea byxor. Så här vill jag styla en fotbollströja och färgen är verkligen helt rätt för mig."
"Börja litet. Börja med dina vänner och bygg vidare utifrån det. Om du vill skapa plats för något viktigt kommer fler människor att vilja vara med."
Nicole
Broderikonstnär och medgrundare av Baesianz FC
Tänk globalt
"Hong Kong är oftast inte med i [globala turneringar], så jag känner ingen stark koppling till något särskilt lag. Jag väljer snarare fotbollströja beroende på resten av min outfit – för att matcha färgkombinationen eller mitt humör."
Mode möter funktion
"Jag älskar kombinationen av hängslebyxorna med den här kjolen, eftersom materialen är så olika. Den här looken känns kul och lekfull och återspeglar glädjen jag känner när jag är med Baesianz FC."
Foto: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Intervju: Grace Gordon