Nike FC-looken: Nicole

"Någon beskrev min look som 'redo att spela fotboll när som helst'. Omedvetet inspireras mina klädval alltid av sport", säger broderikonstnären Nicole som älskar att mixa och matcha med starka färger och oväntade material.



Vi träffade Nicole i närheten av hennes lägenhet i östra London – och i en garnbutik hon besöker ofta – för att välja ut och styla produkter från vår senaste National Team Collections. Bläddra ner och se hur hon väljer att blanda fotbollskläder med favoritplagg från sin egen garderob.