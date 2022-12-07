Nike FC-looken: AntsLive

"Min manager försökte ibland sätta på mig lite stiligare kläder", säger han med ett skratt, "men för det mesta ville jag ha på mig en tracksuit. Det är så jag växte upp, det är sådan jag är."



Vi pratade med Ants i hans studio för att testa några plagg från våra senaste National Team Collections. Skrolla ner för att se looks från tre av hans favoritlag.