Nike FC-looken: AntsLive
Kultur
Den här musikern, modellen och tidigare ungdomscoachen är född och uppvuxen i London. Men hans förkärlek för fotbollsinspirerade outfits har mer internationella vibbar.
Beyond the Fit är en serie om nya kreatörer, deras personliga stil och identitet.
"Mode och fotboll går hand i hand för mig", säger AntsLive, musiker, modell och hängiven fotbollsspelare, när han ringer oss från studion där han spelar in musik i Hackney i London.
Fotbollen genomsyrade hela hans liv som aktiv spelare i 10 år och som ungdomscoach i 8 år till efter det. Det har alltid känts självklart för Ants att klä sig i fotbollströjor och sportinspirerat mode utanför planen, hela tiden.
"Min manager försökte ibland sätta på mig lite stiligare kläder", säger han med ett skratt, "men för det mesta ville jag ha på mig en tracksuit. Det är så jag växte upp, det är sådan jag är."
Vi pratade med Ants i hans studio för att testa några plagg från våra senaste National Team Collections. Skrolla ner för att se looks från tre av hans favoritlag.
Det vackra spelet
"Jag kan tänka mig att bära alla brasilientröjorna. Jag bara älskar färgerna. Några av mina favoritspelare kommer från Brasilien. En av mina mest värdefulla ägodelar är en tröja signerad av Ronaldinho. Han är min absoluta favoritspelare någonsin."
"Om jag träffar någon och de gillar fotboll eller musik, eller om vi gillar samma lag, så kommer vi att komma bra överens. Det är bara så det är."
AntsLive
Musiker, modell, fotbollsspelare, tidigare ungdomscoach
Sköna blå toner
"Den där franska träningströjan – jag skulle inte ha några problem med att begravas i den. Frankrike är verkligen mode för mig. Jag tycker att det är helt fantastiskt hur folk klär sig i Paris. När PSG x Jordan-samarbetet släpptes öppnade jag plånboken."
Tillbaka till hemmaplanen
"England är ändå speciellt. Jag är ju faktiskt född och uppvuxen i London. När [turneringen] startar är jag fast. Jag dyker ner i den brittiska kulturen, går till puben och kollar på matchen. Jag älskar det."
Foto: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Intervju: Grace Gordon