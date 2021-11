Hur länge håller löparskor?

Absolut. Som en del i programmet Move to Zero, som jobbar mot en framtid med noll koldioxidutsläpp och noll avfall, kan Nike ta emot och återvinna träningsskor från vilket märke som helst när de är utslitna, och ge dem nytt liv genom Nike Grind. Det enda du behöver göra är att lämna in dina skor till en Nike-butik i USA eller Europa som deltar. Tänk på att du inte kan lämna in sandaler, finskor, stövlar eller skor med metall (som dubbar eller spikar).