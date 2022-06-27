Bra By Michaela: Outfits med sport-BH

Bra by Michaela

Bra By Michaela ger ordet till balettvärldens moderna ikon Michaela DePrince. Hon har sin egen stil när hon dansar och passar perfekt för temat Rätt att ändra sig – som handlar om hur vi kan växa som människor och bli starkare versioner av oss själva.

Vi träffar henne i New York för att styla sport-BH:n. Hon visar oss hur hon använder sport-BH:n Nike Alate från morgon till kväll – utan att det handlar om träning. Kolla in hennes olika looks nedan.