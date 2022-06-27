Bra By Michaela: Outfits med sport-BH

Bra by Michaela
Michaela DePrince: Styla sport-BH:n
Bra By Michaela ger ordet till balettvärldens moderna ikon Michaela DePrince. Hon har sin egen stil när hon dansar och passar perfekt för temat Rätt att ändra sig – som handlar om hur vi kan växa som människor och bli starkare versioner av oss själva.
Vi träffar henne i New York för att styla sport-BH:n. Hon visar oss hur hon använder sport-BH:n Nike Alate från morgon till kväll – utan att det handlar om träning. Kolla in hennes olika looks nedan.
1. Vit Nike Alate-BH med svart kort kjol och blus med paljetter
"Du vet den där känslan när du har en dejt på dagtid och provar dig igenom halva garderoben innan du till slut hittar en look som får dig att känna 'Yes, det här känns bra.' Så känner jag för den här outfiten. Jag älskar hur enkel och avslappnad den ser ut. Precis som att dans kan se enkelt och avslappnat ut, trots att vartenda steg är noga inövat. Den vita Nike Alate-BH:n ger en skön kontrast både mot min hud och mot den svarta kjolen och blusen med paljetter. Jag gillar att BH:n funkar som en kort topp, men att det samtidigt går att knäppa blusen så att bara konturerna av den syns."
2. Svart Nike Alate-BH med vita jeans och trenchcoat
"Jag dansar ofta när jag är ute och går. Jag övar armrörelser nästan hela tiden. Därför älskar jag hur Nike Alate-BH:n ger mig bättre rörlighet än andra sport-BH:ar. Den här looken är grym. Jag gillar kombinationen av klassiskt och modernt med svart (BH:n) och vitt (jeansen och trenchcoaten). Den har den där perfekta balansen som gör att jag känner mig bekväm, men ändå stark. Om jag har en dag när självkänslan sviktar lite älskar jag att kunna ta på mig en outfit som gör det lättare, som får mig att känna 'Det här klarar jag'. Att outfiten ger mig kraft. Om jag hade den här looken på mig till ett möte skulle jag äga."
3. Svart Nike Alate-BH med skinnbyxor och röd skjorta
"När jag satte ihop den här looken glömde jag helt bort att Nike Alate-BH:n faktiskt är en sport-BH också. I kombination med skinnbyxor känns den mer som en sexig kort topp och det gillar jag verkligen. När jag testade den här outfiten kände jag mig så bekväm. Jag älskar den. Och den färgstarka röda skjortan sticker ut och gör hela looken lekfull. Det här skulle jag lätt ha på mig till någon grym klubb med tjejgänget. Du vet den där sortens klubb där entrén går via köket till något konstigt ställe, men sedan kommer du in till en klubb som spelar grym musik så att du bara vill dansa."