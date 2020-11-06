Medelhavskostens hälsofördelar

Medelhavskost är ingen snabb lösning, men ju längre du håller dig till den, desto fler fördelar kommer du att upptäcka. Faktum är att den till och med kan förlänga ditt liv. En granskning av studier som publicerats i "American Journal of Clinical Nutrition" rapporterade att de som följde kosten strikt minskade sina risker för samtliga dödsorsaker, jämfört med personer i en kontrollgrupp med annan kost. Den troliga förklaringen? Alla de tidigare nämnda hälsofördelarna som du får av att äta en antiinflammatorisk kost som också är bra för hjärtat. Dessutom ligger två av världens fem blå zoner – områden där störst andel människor lever tills de blir 100 år – i medelhavsområdet, på sådana platser där det är vanligt att äta den allra mest hälsosamma versionen av medelhavskost (en ännu mer växtbaserad version).



En av de egenskaper som gör medelhavskosten så attraktiv är att den är relativt tillåtande. Till skillnad från många andra av dagens populära kostplaner innehåller den betydligt fler livsmedel som du får äta än sådana som du inte får äta och det finns heller inga strikta rekommendationer eller riktlinjer för portionsstorleken. Med tanke på hur otroligt många olika sorters frukt, grönsaker, fisk, baljväxter och fullkorn det finns, säger Maciel, har du enorma valmöjligheter. Det är inte bara en livsstil som kan hjälpa dig på lång sikt, utan även en livsstil som du verkligen kan klara av att hålla dig till i resten av ditt liv.



Om du vill testa kan du börja experimentera med nya växtbaserade recept (du kan hitta massvis online eller i Nike Training Club-appen). Fundera också på olika sätt att lägga till mer frukt, grönsaker och bönor i dina vanliga favoriträtter, till exempel genom att strö bär på yoghurten, skiva färska grönsaker på smörgåsen eller tillsätta kikärtor i din kycklinggryta. Välj olivolja istället för smör när du lagar mat och använd den istället för färdigköpt dressing för att smaksätta grönsaker och sallader. Ät skaldjur några gånger per vecka. Ta dig ett glas rödvin, om och när du dricker alkohol (men håll dig till ett glas per kväll, för med vinet är det tyvärr inte "ju mer desto bättre" som gäller). Och istället för vitt ris eller pasta kan du testa fullkornsprodukter som farro eller kamut som dessutom ger dig betydligt mer variation i konsistens och smak.



Även om du inte helt övergår till att äta medelhavskost varje dag är "någonting bättre än ingenting", säger Shively. Det skålar vi för på medelhavsvis: "Salute!"