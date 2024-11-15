Upptäck vår lekguide för familjen

Lek spelar en viktig roll i att skapa en aktiv, hälsosam livsstil för både vuxna och barn. Men i takt med att vi blir äldre brukar ansvar och plikter ta över och det blir allt svårare att hitta tillbaka till vår barnsliga förtjusning i att leka.

Barn är mer mottagliga för sport och träning när de innehåller element av lek och fantasi. Så för att kunna förstå våra barn är det hög tid att vi återupptäcker vårt inre barn. Kolla in vår lekguide som vi har tagit fram tillsammans med vår expert på lekfullhet, Emma från Playful Den, för att göra det lättare för dig, din familj och dina vänner att hitta tillbaka till lek och skoj.

Det här får du:

– En skräddarsydd guide framtagen av vår expert på barnkultur som hjälper dig att hitta lekfullheten i det dagliga livet.

– Familjetips från vår expert, uppdelade i fyra enkla moduler som peppar dig att ta leken till en ny nivå.

– Alltid snabb och smidig tillgång till guiden i Nike-appen.