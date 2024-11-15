Upptäck vår lekguide för familjen
Leken börjar med dig
Lek spelar en viktig roll i att skapa en aktiv, hälsosam livsstil för både vuxna och barn. Men i takt med att vi blir äldre brukar ansvar och plikter ta över och det blir allt svårare att hitta tillbaka till vår barnsliga förtjusning i att leka.
Barn är mer mottagliga för sport och träning när de innehåller element av lek och fantasi. Så för att kunna förstå våra barn är det hög tid att vi återupptäcker vårt inre barn. Kolla in vår lekguide som vi har tagit fram tillsammans med vår expert på lekfullhet, Emma från Playful Den, för att göra det lättare för dig, din familj och dina vänner att hitta tillbaka till lek och skoj.
Det här får du:
– En skräddarsydd guide framtagen av vår expert på barnkultur som hjälper dig att hitta lekfullheten i det dagliga livet.
– Familjetips från vår expert, uppdelade i fyra enkla moduler som peppar dig att ta leken till en ny nivå.
– Alltid snabb och smidig tillgång till guiden i Nike-appen.
Vad är lek?
Det är viktigt att få föräldrar att se sig själva som lekförebilder. När de ger sig själva utrymme att leka har det en positiv effekt på hur de leker med sina barn.
Olika lekpersonligheter
Genom att förstå att alla gillar att leka på olika sätt och att lägga märke till både sina egna och deras barns lekpersonligheter kommer föräldrar att känna större självförtroende i hur de uppmuntrar barnen och hittar passande aktiviteter.
Lek som mental inställning
Hur du anpassar din mentala inställning och den fysiska miljön för att låta lek uppstå mer naturligt i det dagliga livet – från att uppmuntra spontanitet till att välkomna nya sätt att ha roligt på.
Håll igång leken
Den här modulen handlar om att låta lärdomarna och insikterna skapa nya beteenden och tankesätt som hjälper föräldrar att hålla igång leken. Upptäck din familjs unika kultur innan du låter världen möta den.