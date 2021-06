Så kämpade Jordin Canada och Jrue Holiday för rättvisa medan de befann sig i en pandemibubbla

Så fort det hade beslutats att båda ligorna skulle spelas i bubblor blev basket världens största arena för social rättvisa. Hur pratade spelarna om det? Hur beslöt ni om ni skulle gå ner på knä eller inte? Och vad ni skulle ha på era tröjor?

Jordin: Innan vi ens hade beslutat oss för att faktiskt spela en säsong stod det helt klart att vi först och främst måste engagera oss i kampanjen "Say Her Name". När det gällde att gå ner på knä eller inte så berodde det på lagen själva. Jag vet att vi i Seattle Storm inte ville vara ute på planen när nationalsången spelades. Så vi bestämde oss för att gå tillbaka till omklädningsrummet varje gång nationalsången spelades och sedan gå ut på planen igen precis innan uppkastet. Under hela säsongen pratade vi om hur vi skulle kunna använda vår röst för att få folk att gå och rösta. Vi ville också att alla skulle vara medvetna om vad som hände ute i landet och samtidigt kämpa för en svarta kvinna som hade utsatts för polisbrutalitet.



Jrue: Det är viktigt att lagen och spelarna diskuterar. Vi gick ner på knä för att vi kände att det var ett tecken på enighet. Båda lagen bestämde sig för att göra det. Vi ville vara enade i allt vi gjorde. Vi ville till och med stötta dem som ville stå upp och inte gå ner på knä. Det förekom ingen ilska eller annat emot dem. Det handlade helt enkelt om enighet och orsaken till att jag kom tillbaka och spelade var att jag kände att det här handlade om mer än bara basket. Det handlade om dem som vi såg utsättas för andras våld. Att kunna representera den här idén och hålla samtalet vid liv. Att låta folk veta att vår kultur gör så mycket mer för världen och att vi kommer att fortsätta göra det.