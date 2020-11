Räcker det att träna med endast kroppsvikt?

Låt säga att en person som väger 70 kg gör tre set med 10 squat jumps, en träningsövning där personen använder sin kroppsvikt och bygger styrka och bränner kalorier. Du kanske tänker att de skickat upp 70 kg i luften. I själva verket rör det sig om drygt 2 000 kg.



“Den belastning som musklerna utsätts för då någon hoppar och landar är otroligt stor", säger fil.dr Christopher Minson, professor i fysiologi och en av ledarna för Exercise and Environmental Physiology Lab på University of Oregon. Faktiskt så hög att bara genom att göra explosiva övningar med hjälp av kroppsvikten "kan du bidra till att musklerna anpassar sig till att lyfta tyngre vikter när du återkommer till gymmet", säger han.



Plyometriska övningar, eller hoppövningar i högt tempo, är inte de enda kroppsviktsövningar som kan ge stora fördelar. En artikel i American College of Sports Medicines tidskrift kom fram till att högintensiv träning med bara kroppsvikten kan minska kroppsfettet och öka VO2 max (ett mått på aerobic-fitness) och muskeluthålligheten lika mycket eller till och med mer än traditionell viktträning. En studie i "The Journal of Strength and Conditioning Research” visade att det kan vara lika effektivt att göra armhävningar som bänkpress när det handlar om att öka styrkan i överkroppen och att öka muskeldensiteten. Och en studie av polska forskare visade att kvinnor som endast tränade med kroppsvikten i 10 veckor ökade muskelstyrkan och -uthålligheten och även smidigheten (studiens författare menar att resultaten bör vara liknande för män).



Förutom allt detta, säger Minson, har de flesta människor enklare att trimma sin form när det inte är så mycket utrustning att hantera. Det gör att du kan få ut det mesta ur varje rep. Och eftersom du inte lyfter vikter tenderar ditt rörelseomfång och din proprioception (kännedomen om kroppsdelarnas position) att förbättras, så att du kan göra snabba rörelser utan att tänka på det för mycket. Det är praktiskt för alla typer av rörelser, oavsett om du är på gymmet, på planen eller till och med springer nedför trapporna.



Den genomsnittliga vuxna personen har redan utan extra vikter tillräcklig massa på benen för att musklerna ska utmanas. "Det finns också möjlighet att öka kroppsviktövningarna för att gradvis överbelasta musklerna", säger Minson. Det är faktiskt hemligheten med att bli starkare och mer vältränad, med eller utan vikter. Fortsätt läsa för att få reda på hur.