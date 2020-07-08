Hur muskelminnet ger snabbare framsteg

Mobergs team gjorde också en biopsi på deltagarnas muskler både efter de 10 träningsveckorna och efter det slutliga träningspasset fem månader senare. De upptäckte då att det tränade benet hade högre nivåer av gen- och proteinmarkörer. De anses ha en koppling till musklernas hälsa och tillväxt men även uthållighet, vilket skulle kunna förklara benets styrka.



Det här tyder på att hjärnan och musklerna arbetar tillsammans, säger Moberg. Hjärnan lagrar motoriska färdigheter medan musklerna håller fast vid strukturella förändringar som kan hjälpa dig att återfå och återuppbygga förlorad styrka snabbare.



Den här nyheten är ingen ursäkt att lägga ifrån dig hantlarna. Du kan fortfarande börja tappa i form redan efter några veckors paus i träningen, även om effekterna varierar beroende på bland annat typ av aktivitet och din konditionsnivå före uppehållet. De flesta förlorar en del av sin syreupptagningsförmåga inom en vecka, säger Milton, medan en minskning i muskelstyrka tar längre tid och påverkar människor olika. Oavsett om du inte tränar på en vecka eller fem månader ska du veta: "Om du har tränat tidigare finns det en chans att du inte har tappat allt", säger Milton. "Du ligger nu någonstans mellan din toppform och din ursprungliga baslinje". Det kunde alltså ha varit värre.



Upptäckten betyder inte heller att du genast ska satsa allt när du börjar träna igen. Gör dig själv en tjänst och ta det lite lugnare under de första passen eller veckorna än du gjorde innan du slutade. "Till och med mycket vältränade personer behöver börja på en lägre nivå, även om de kanske kan höja nivån snabbare än någon som inte tränat lika mycket tidigare", säger Milton. Du vill ju inte börja träna igen för att sedan behöva sluta på grund av en skada eller överträning.



Och även om en aktivitet inte känns lika bra eller ser lika bra ut efter ett längre avbrott (hjulning för vuxna ...), är det motiverande att veta att det är nästintill omöjligt att gå tillbaka till ruta ett på bara några månader eller år, och att du kan göra framsteg snabbare än du gjorde första gången. Glöm bara inte att tacka din hjärna – och dina muskler – för det.