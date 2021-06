Game Recognize Game: Mio Asakawa och Masami Hosono

Mio: Hur övar du på din kreativa process när det kommer till frisyrer?



Masami: Jag övar på att vara öppen för nya kulturer och att lära mig nya saker för att skapa frisyrer som passar mina kunder. Mitt jobb är inte att skapa en exakt kopia av det foto som kunden ger mig. Jag skapar en unik look genom att se till alla aspekter av kunden. För att kunna lyckas med det måste jag öva hela tiden. När kunden inte har en tydlig vision för vilken frisyr hen vill ha tänker jag på vilken musiksmak hen har eller vad hen jobbar med. Om jag inte hade en grundkännedom om konst och musik hade jag inte kunnat visualisera en look åt dem, även om de själva kom med inspiration. Bara inom rockmusik finns det så många olika varianter. Om kunden älskar 70-talets New Wave-punk från London måste jag känna till den specifika genren för att kunna göra mitt jobb. Jag utforskar hela tiden ny konst och kultur. När jag samarbetar med mina kunder vill jag att de ska tänka: "Masami förstår".



Mio: Du delar aktivt vad som händer i New York Citys Hbtqi-community med dina Instagram-följare i Japan. Ser du det som en del av ditt kreativa övande?



Masami: Ja, det gör jag. När jag först flyttade till New York och upplevde stadens mångfald kände jag en otrolig lättnad, som att jag hade blivit räddad. Japan är konservativt och ibland kan det vara svårt att bo där som Hbtqi. Många döljer sin sexualitet och en del blottar sina undermedvetna fördomar i form av diskriminerande kommentarer. Genom att dela min positiva upplevelse i New York vill jag visa att det inte är något fel med att vara Hbtqi.



Vad var det som fick dig att börja åka skateboard förresten? Traditionellt sett tänker de flesta på skateboarding som en aktivitet för killar.



Mio: Jag hade varit intresserad av skateboarding länge men jag hade en känsla av att tjejer inte skejtade. Men när jag såg några tjejer som delade videor på sig själva när de skejtade skickade jag ett meddelande till dem, och de tog med mig till skejtparken. Jag tänker inte längre på skejting som könsbaserat, men jag vill att samhället ska acceptera att tjejer skejtar. Det är därför jag delar mina videor på Instagram, inte bara på mig utan på de andra tjejerna jag skejtar med. På det sättet kan andra se att det finns många tjejer som skejtar. Det är nästan ett och ett halvt år sedan jag började skejta. Tjejskejtare har ett starkt band sinsemellan och det känns som att alla är vän till en vän.