Att få tjejer att fortsätta med sport

Tjejer vill utöva sport. De vill röra sig, tävla, ta risker och känna att de är en del av något. Det är att få ut dem på planen, se till att de har rätt utrustning (tänk sport-BH:ar och hårband) och stimulera intresset som kan kräva lite jobb.



Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. För tjejer i storstadsmiljö och för icke-vita tjejer är siffrorna ännu högre.



De goda nyheterna är att vi alla kan dra vårt strå till stacken för att få tjejer att spela – och fortsätta att spela. Det finns ett antal nyckelfaktorer som tjejer behöver för att skapa en positiv och meningsfull koppling till sport:



Möjligheter att få ingå i ett lag, tävla, skaffa vänner och få kontakt med lagkamrater och vuxna omkring dem.





att få ingå i ett lag, tävla, skaffa vänner och få kontakt med lagkamrater och vuxna omkring dem. Förebilder är också viktiga, till exempel kvinnliga tränare och vänner och familj som ser upp till kvinnliga atleter. Tjejer som har sådana förebilder är mer benägna att fortsätta spela när de blir äldre.





är också viktiga, till exempel kvinnliga tränare och vänner och familj som ser upp till kvinnliga atleter. Tjejer som har sådana förebilder är mer benägna att fortsätta spela när de blir äldre. Slutligen måste vi skapa en sportkultur som inkluderar och uppmuntrar tjejer för att få dem att komma tillbaka och fortsätta engagera sig. Det börjar med den kultur vi skapar i våra lag.



Nike samarbetar med partner och experter inom communityn för att vända trenden med tjejer som slutar med sport. De vuxna i tjejers liv kan hjälpa till genom att skapa positiva upplevelser för tjejer på planen, löparbanan och alla andra platser där tjejer utövar sport. Vi har tagit fram den här guiden så att alla har något att utgå från. Och om du vill ha fler tips ska du kolla in de här råden.