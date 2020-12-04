Finns det hälsosam tröstmat?

1. Förstå vad det verkligen innebär att må bra.

Välmående handlar mer om kroppens tillstånd efter, inte under, måltiden, säger Krista Scott-Dixon, fil.dr och programansvarig på Precision Nutrition. "Du ska känna dig lugn, fokuserad och alert under en längre tid, inte känna en tillfällig trötthet, matkoma eller kick", berättar hon. Känslan borde vara densamma som när du sitter på balkongen med en kopp kaffe en söndag morgon, inte slö eller darrig.



För att hitta mat som du verkligen mår bra av ska du känna in hur kroppen mår direkt efter att du har ätit, en timme efter (när kroppen börjar smälta maten), morgonen därpå och upp till några dagar senare, rekommenderar Scott-Dixon. Obehaglig mättnad och magbesvär kan visa sig direkt, men andra röda flaggor som ökad svullenhet, problem med matsmältningen och trötthet kan visa sig efter 12 till 24 timmar, förklarar hon. Det här är tecken på att det kan vara dags att sluta med den här "tröstmaten".



2. Håll dig till mat som är rik på flera sätt.

Istället för att välja mat rik på mättade fetter eller transfetter, har tomma kalorier eller är fullt av tillsatt socker ska du välja mer näringsrik mat. Byt till exempel ut smör mot avokado för att få i dig en sundare typ av fett, men med en liknande krämig känsla. Du kan också testa en "ost" av mandlar och cashewnötter, rik på antioxidanter, säger Olenik. Och håll dig till frukt (som bär och dadlar) istället för raffinerat socker när det går. Naturlig, näringsrik mat (frukt, grönsaker, fullkorn osv.) är inte bara bra för kroppen, utan även för sinnet, säger Olenik.



3. Tänk på tarmfloran.

Experter kallar det för kopplingen mellan magen och hjärnan: bakterierna i mag- och tarmkanalen, det vill säga magen, skickar signaler till ditt centrala nervsystem. Därför kan mindre hälsosam mat rubba tarmfloran och därmed göra dig mer stressad eller ledsen än vanligt, visar forskning. Å andra sidan kan mat som främjar bra bakterier i tarmarna, som fiberrika fullkorn och linser, fett rika på omega 3 (valnötter eller lin och chiafrön) och fermenterade produkter (kefir, surkål eller kimchi) gynna både kroppen och sinnet, säger Olenik. Den här typen av kost, och eventuellt även ett probiotikatillskott om dagen, kan skapa balans i tarmfloran och få dig att må bättre både psykiskt och fysiskt, säger Olenik.