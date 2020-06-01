Ändra hur du pratar med dig själv

"Tänk om ditt självprat efter en riktigt dålig match eller dålig prestation bara var negativt och ledde till en negativ spiral med skam, kritik och självförakt", säger hon. Samma sak gäller när du gör något annat misstag i livet, som att missa ett träningspass eller äta något du ångrar. Om du intalar dig själv att du är sämst och att du aldrig kommer att lyckas, så blir du inte särskilt motiverad att försöka igen. Negativt självprat får dig att må så dåligt över dig själv att du inte vill försöka igen, så det slutar med att driva dig längre bort från dina mål.



I sin forskning har Duckworth hittat en tvådelad strategi för positivt självprat som får dig tillbaka på rätt spår. Den första delen är medveten acceptans: utan att döma eller skuldbelägga erkänner du att resultatet inte blev perfekt – till exempel genom att säga: jag försov mig och missade träningen igår. Den andra delen är självmedkänsla. I det här steget ska du "tänka på vad din mamma, din bästa vän eller någon som älskar dig skulle säga om din felsteg", råder Duckworth. Deras reaktion skulle vara "medkännande, kärleksfull, positiv och förstående" samtidigt som de inte skulle låta dig komma undan ditt ansvar. Det bör också innehålla en uppmaning om "vad du kan lära av misstaget och hur du planerar att göra bättre ifrån dig nästa gång". Försök sedan att säga det till dig själv. I praktiken kan det låta ungefär så här: Jag är besviken på att jag hoppade över träningen igår, men det hände bara en gång och jag har varit bra på att jobba mot mina mål. I morgon ska jag ställa larmet tio minuter tidigare, så om jag snoozar en gång hinner jag fortfarande i tid till träningen. Så pratar en person med inre styrka och "grit" som snabbt kommer att vara tillbaka på rätt spår igen.