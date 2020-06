Andningstekniker som gör dig till en bättre löpare

Ta reda på vad som egentligen menas med att ta ett djupt andetag och hur det kan hjälpa dig att bli en starkare och mer uthållig löpare

Du kanske inte tänker på din andning under löprundan, men hur väl du andas kan påverka hur långt och snabbt du springer. I den här artikeln lär vi dig att andas med magen – ta djupa andetag med diafragman – så att du kan andas lättare både i och utanför löpspåret.



Andas in, andas ut, upprepa. Vi gör det automatiskt, varje dag, hela dagen lång. Men det undermedvetna sätt du andas på är inte nödvändigtvis det mest effektiva för din prestation eller hälsa.



"Problemet är att när någon säger 'ta ett djupt andetag' eller 'andas in djupt', så vet vi inte vad det egentligen innebär", säger Belisa Vranich, psykolog och författare till Breathing for Warriors. "Alla utgår från att ett ordentligt andetag innebär att blåsa upp bröstet."



När du andas in i bröstet använder du endast en liten del av lungorna och måste andas snabbare för att få mer syre, säger Vranich. Det är inte att rekommendera under löpning. "Snabb och ytlig andning betyder att musklerna inte syresätts tillräckligt", säger Nike Runnings global head coach Chris Bennett. "Din instinkt är att ta fler andetag, vilket gör andningen ännu ytligare." Du får inte tillräckligt med luft och allt känns jobbigare. På det här sättet kan något som kan tyckas vara så enkelt – att andas – istället begränsa din potential.